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"Если мир будет в стороне – он потеряет себя". Новое обращение Зеленского
Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 11:41
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Володимир Зеленський (фото - скріншот відео)
Обращение Зеленского к народу Украины и миру из-за решения Путина по Донбассу: видео
Байден об Украине: Путин принял решение. У меня есть основания так считать
Президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение.
Юрий Смирнов
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Зеленский обращение
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