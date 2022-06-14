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Северная Корея может стать источником новых мутаций коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 14:50
Северная Корея может стать источником новых мутаций коронавируса - Фото
Иллюстративное изображение (Фото - фрагмент северокорейского пропагандистского плаката)

Северная Корея испытывает значительные трудности в борьбе с эпидемией коронавируса, который в условиях замкнутого распространения и низкого уровня вакцинации способен быстро мутировать и порождать опасные штаммы.  Об этом сказал президент Ассоциации инфекционных болезней Казухиро Татэда, член экспертной группы при правительстве Японии, в интервью Deutsche Welle.

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Татэда напомнил, что представителям ВОЗ и других зарубежных организаций запрещено приезжать в Северную Корею, поэтому оценить настоящий масштаб эпидемии в этой стране и эффективность принимаемых против нее мер никто не может, а публикуемым официальным данным "мало кто верит". В связи с этим растет обеспокоенность тем, что для коронавируса могут появиться условия для многочисленных мутаций.

Он также отметил, что в Северной Корее была серьезная проблема с туберкулезом, который также передается воздушно-капельным путем, и там в течение многих лет не удавалось остановить распространение туберкулеза.

"То же самое происходит с ковидом", – сказал Татэда.

Он указал, что ситуация усугубляется "не очень развитой системой здравоохранения", нехваткой продовольствия и предположениями, что очень небольшая часть граждан страны вакцинированы.

Япония постоянно выражает обеспокоенность ситуацией в Северной Корее, поскольку находится в пределах досягаемости запускаемых режимом Ким Чен Ына баллистических ракет и опасается, что диктаторский режим может пойти на серьезные провокации.

  • 27 мая США призвали к усилению санкций ООН в отношении Северной Кореи из-за ее запусков баллистических ракет, но Китай и Россия наложили вето на это предложение.
  • В последние недели Северная Корея испытала ряд ракет, в том числе крупнейшую межконтинентальную баллистическую ракету.
Сергей Бережной
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северная корея вакцинация COVID-19 эпидемия коронавируса мутация коронавируса
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