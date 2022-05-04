Северная Корея запустила объект в сторону Японского моря. Вероятно, баллистическую ракету

Северная Корея запустила неопознанный объект в сторону Японского моря. Вероятно, это была баллистическая ракета, передает Kyodo News.

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Отмечается, что о запуске неизвестного объекта из КНДР сообщили южнокорейские СМИ. Позже в правительстве Японии заявили, что это было нечто похожее на баллистическую ракету.

По данным Береговой охраны Японии, снаряд уже упал.

В конце марта Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа, что стало самым длительным и высоким запуском для КНДР.

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Марк Сировой

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