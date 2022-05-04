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Северная Корея запустила объект в сторону Японского моря. Вероятно, баллистическую ракету

Цей матеріал також доступний українською
04.05.2022, 07:30
Северная Корея запустила объект в сторону Японского моря. Вероятно, баллистическую ракету - Фото
Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

Северная Корея запустила неопознанный объект в сторону Японского моря. Вероятно, это была баллистическая ракета, передает Kyodo News.

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Отмечается, что о запуске неизвестного объекта из КНДР сообщили южнокорейские СМИ. Позже в правительстве Японии заявили, что это было нечто похожее на баллистическую ракету.

По данным Береговой охраны Японии, снаряд уже упал.

В конце марта Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету нового типа, что стало самым длительным и высоким запуском для КНДР.  

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Марк Сировой
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ким чен ын кндр северная корея ракета японское море
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