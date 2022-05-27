Китай и Россия наложили вето на новые санкции Совбеза ООН против Северной Кореи

Китай и Россия в четверг наложили вето на инициативу США по введению дополнительных санкций ООН против Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет. Это первый в истории Совбеза публичный раскол по поводу северокорейских санкций, начиная с 2006 года, когда в отношении Пхеньяна были введены первые ограничительные меры, пишет Reuters.

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Остальные 13 членов Совбеза ООН поддержали разработанную США резолюцию, в которой предлагалось запретить экспорт табака и нефти в Северную Корею, ее лидер Ким Чен Ын является ярым курильщиком. Кроме того, предлагалось включить в список санкций хакерскую группировку Lazarus, которая, как считают США, связана с Северной Кореей.

Голосование состоялось на следующий день после того, как Северная Корея запустила три ракеты, в том числе мощнейшую на сегодняшний день межконтинентальную баллистическую ракету.

За последние 16 лет Совет Безопасности ООН неоднократно усиливал санкции, чтобы прекратить финансирование северокорейских программ по созданию ядерного оружия и баллистических ракет. В последний раз международные санкции против Пхеньяна усиливались в 2017 году.

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Андрей Водяный

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