В мире Россию считают большим злом, чем Северную Корею – Зеленский

Соцопросы в разных странах показывают, что Россию считают большим злом, чем Северную Корею. Об этом заявил в обращении президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что в опросах общественного мнения в разных странах мира Украина – лидер среди тех, кому симпатизируют, кого поддерживают.

"А Россия – не просто среди врагов. А даже больший враг, большее зло, чем Северная Корея. Именно так думают, например, американцы. Обычные люди во всех штатах. Как и обычные люди во всех европейских странах. И я благодарен им за чрезвычайную поддержку. Благодарен за понимание нашей борьбы", – сказал президент.

Он отметил, что украинцы и граждане западных стран объединены одной мечтой – жить свободно на своей земле.

"И имеем право на то, что есть у каждого в свободном мире, – на безопасное небо, равно как и на собственную землю", – заявил президент.

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Марк Сировой

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