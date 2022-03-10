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Жители США и ЕС призывают дать больше помощи и оружия Украине – соцопрос

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2022, 16:27

Население стран Запада поддерживает наращивание финансовой и военной помощи Украине, но более ограничено в желании закрыть небо над Украиной или вступить в военные действия. Об этом свидетельствует соцопрос более 3500 граждан Украины, Великобритании, США и Европы, проведенный Cygnal, Gradus и Response:AI.

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"Призыв к западным лидерам как от граждан Украины, так и от их избирателей ясен: делайте больше, – расшифровывает результаты опроса президент Cygnal Брент Бьюкенен. – Большинство респондентов хотят, чтобы их родные страны дали Украине финансовую помощь и больше вооружениz".

Жители США и ЕС призывают дать больше помощи и оружия Украине – соцопрос

Мнения западных респондентов расходятся в том, оказывать ли Украине воздушную и наземную поддержку в войне с Россией.

В западных странах вдвое больше респондентов поддерживают (полностью или скорее) решение использовать военные возможности и "закрыть небо" над Украиной: в США — 45%, в Британии и ЕС — по 46%. Против выступают соответственно 20%, 20% и 17%.

75% респондентов в Европе выступают за предоставление финансовой помощи Украине, 62% – оружия, 46% – запрет на полеты, 38% высказались за присоединение к военному ответу. 37%, выступают против любого военного участия.

"Поддержка участия в военных действиях особенно низка в Польше, которая на переднем крае – только 30%. Это контрастирует с Великобританией, где за — 42%. И, что интересно, с Испанией, где полностью поддерживают 57%", – отметил Бьюкенен.

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Валерия Кондратова
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