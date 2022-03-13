Российские оккупанты не могут покорить Украину, такой силы и духа у них нет. Об этом заявил в новом обращении президент Владимир Зеленский.

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"Российские оккупанты не могут нас покорить. У них нет такой силы. Нет такого духа. Они держатся только на насилии. Только на терроре. Только на оружии, которого у них много. Но у оккупантов нет никакой природной основы для нормальной жизни. Для того чтобы люди могли испытывать счастье. И мечтать. Они органически не способны делать жизнь нормальной! Везде, куда пришла Россия на чужую землю, мечты невозможны", – говорится в подписи к видео.

Марк Сировой

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