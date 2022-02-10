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Насколько повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19: итог исследования

Цей матеріал також доступний українською
10.02.2022, 11:25
Насколько повышен риск сердечно-сосудистых заболеваний после COVID-19: итог исследования - Фото
Иллюстративное фото: unsplash.com

У перенесших COVID-19 заметно повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), причем у всех: молодых и пожилых, белых и темнокожих, мужчин и женщин, а также в других подгруппах. Это продемонстрировали американские медики в журнале Nature.

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"Наше исследование показывает, что риск возникновения ССЗ выходит далеко за рамки острой фазы COVID-19", – отметили авторы. Они подчеркивают: несмотря на несколько гипотез, механизмы в основе связи между COVID-19 и развитием ССЗ в фазе так называемого лонг-ковида "не совсем ясны".

В исследование включили более 153 000 человек с перенесенным COVID-19, сравнивая риски для них и бремя CCЗ в течение года с двумя когортами на 5,6 млн человек (современный контроль) и 5,9 млн человек (исторический контроль).

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Выяснилось, что риски "были очевидны, независимо от возраста, расы, пола и других сердечно-сосудистых факторов риска, включая ожирение, гипертонию, диабет, хроническое заболевание почек и гиперлипидемию. Они также были очевидны у людей без каких-либо ССЗ до COVID-19, что свидетельствует о том, что эти риски могут проявляться даже у людей с низким риском ССЗ".

Наибольший риск – у выживших после острого COVID-19.

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Такие результаты, отмечают авторы, подчеркивают необходимость профилактики – как минимум вакцинации. То есть лучший способ предотвратить лонг-ковид и его многочисленные осложнения – не болеть ковидом.

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Также вышло еще одно исследование на эту тему среди более чем 20 000 случаев COVID-19 (около 3000 госпитализаций) в Австралии.

Медики сообщили в препринте о 15-кратном риске миокардита/перикардита в трехмесячный срок после болезни, семикратном – тромбоцитопении, шестикратном – легочной эмболии, четырехкратном – сердечного приступа и более чем двукратном – инфаркта головного мозга и неишемического инсульта.

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Евгений Пилипенко
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