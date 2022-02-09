Европа добивается соглашения против пандемий. Энтузиазм есть не у всех стран – Reuters
Евросоюз добивается заключения глобальной сделки между странами для предотвращения новых пандемий. Как сообщил Reuters чиновник ЕС, соглашение может включать запрет на рынки, где торгуют дикими животными, а также гарантию "стимулов" для стран, чтобы те охотнее сообщали об инфекционных вспышках.
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По данным агентства, переговоры запланированы на среду, 9 февраля. Ожидается, что на встречу приедут делегаты из шести стран, представляющих основные регионы мира – Япония, Нидерланды, Бразилия, ЮАР, Египет и Таиланд.
Уточняется, что Брюссель хотел привлечь к договору США и другие крупные страны – некоторые не соглашаются на обязательные условия соглашения.
Ряд стран опасаются сообщать о будущих вспышках вирусов. Для этого нужны "достаточно привлекательные стимулы". В качестве примера приведены южноафриканские страны, которые столкнулись с суровыми ограничениями на полеты после выявления омикрона.
Чиновник подчеркнул, что стимулы могут включать гарантированный доступ к лекарствам и вакцинам, разработанным против новых вирусов, поставки медоборудования.
Как отметили в агентстве, Бразилия, как представитель Северной и Южной Америки, выступает за необязательный договор. Нидерланды, как представитель ЕС, предлагает ввести юридические обязательства по предотвращению и сообщению о новых вспышках вируса.
Если страны договорятся, то документ будет подписан в мае 2024 года.
- По предварительным данным ученых, омикрон распространяется быстрее предыдущих штаммов, однако вызывает менее тяжелое течение COVID-19.
- Омикрон привел к стремительным вспышкам коронавируса в ряде стран. В США был установлен мировой рекорд – более 1 млн заболевших за сутки.
- Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм коронавируса омикрон распространяется с беспрецедентной скоростью, поэтому им инфицируются практически все, однако вакцинированные люди перенесут его легче.
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