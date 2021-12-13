COVID-19. Штамм омикрон, похоже, распространяется быстрее дельты, но болезнь легче – ВОЗ

По предварительным выводам ученых, штамм коронавируса омикрон, вероятно, распространяется быстрее дельта-варианта, но вызывает более легкое течение болезни COVID-19. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В ВОЗ на основе ограниченных данных отмечают: омикрон, похоже, имеет преимущество в распространении над дельтой. Он распространялся быстрее в Южной Африке, где циркуляция дельты низка. Такая же ситуация наблюдается и в Европе, где циркуляция дельты высокая.

"Учитывая текущие доступные данные, вполне вероятно, что омикрон вытеснит вариант дельта", – пишут в ВОЗ.

При этом в организации отмечают: предварительные данные из Южной Африки предполагают, что омикрон может вызывать менее серьезное течение COVID-19, чем дельта. Также выявленные в Европе случаи заражения омикрон-штаммом были бессимптомными или легкими.

Однако пока точно неясно, насколько омикрон-штамм вирулентен (мера способности вызвать заболевание или смерть), пишут в ВОЗ. Для окончательных выводов надо больше данных.

Кроме того, в ВОЗ заявляют, что предварительные данные свидетельствуют о снижении эффективности вакцин в предотвращении заражения и передачи штамма омикрон. При этом там подчеркивают: эти выводы основаны на ограниченных данных, а рецензированных исследований по данному вопросу пока нет.

Омикрон, по-видимому, не влияет на точность выявления коронавируса ПЦР-тестами и экспресс-тестами, добавили в ВОЗ.

Читайте также: Омикрон-ковид пока протекает у многих заразившихся в США легко, но есть "но" – глава CDC

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.