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COVID-19. Штамм омикрон, похоже, распространяется быстрее дельты, но болезнь легче – ВОЗ

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2021, 06:47
COVID-19. Штамм омикрон, похоже, распространяется быстрее дельты, но болезнь легче – ВОЗ - Фото
Вирус SARS-CoV-2 в ложном цвете, штамм из 2020 года (фото - NIAID)

По предварительным выводам ученых, штамм коронавируса омикрон, вероятно, распространяется быстрее дельта-варианта, но вызывает более легкое течение болезни COVID-19. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения в Twitter.

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В ВОЗ на основе ограниченных данных отмечают: омикрон, похоже, имеет преимущество в распространении над дельтой. Он распространялся быстрее в Южной Африке, где циркуляция дельты низка. Такая же ситуация наблюдается и в Европе, где циркуляция дельты высокая.

"Учитывая текущие доступные данные, вполне вероятно, что омикрон вытеснит вариант дельта", – пишут в ВОЗ.

При этом в организации отмечают: предварительные данные из Южной Африки предполагают, что омикрон может вызывать менее серьезное течение COVID-19, чем дельта. Также выявленные в Европе случаи заражения омикрон-штаммом были бессимптомными или легкими.

Однако пока точно неясно, насколько омикрон-штамм вирулентен (мера способности вызвать заболевание или смерть), пишут в ВОЗ. Для окончательных выводов надо больше данных.

Кроме того, в ВОЗ заявляют, что предварительные данные свидетельствуют о снижении эффективности вакцин в предотвращении заражения и передачи штамма омикрон. При этом там подчеркивают: эти выводы основаны на ограниченных данных, а рецензированных исследований по данному вопросу пока нет.  

Омикрон, по-видимому, не влияет на точность выявления коронавируса ПЦР-тестами и экспресс-тестами, добавили в ВОЗ.

COVID-19. Штамм омикрон, похоже, распространяется быстрее дельты, но болезнь легче – ВОЗ

COVID-19. Штамм омикрон, похоже, распространяется быстрее дельты, но болезнь легче – ВОЗ

COVID-19. Штамм омикрон, похоже, распространяется быстрее дельты, но болезнь легче – ВОЗ

COVID-19. Штамм омикрон, похоже, распространяется быстрее дельты, но болезнь легче – ВОЗ

COVID-19. Штамм омикрон, похоже, распространяется быстрее дельты, но болезнь легче – ВОЗ

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Марк Сировой
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вакцины ВОЗ Дельта коронавирус COVID-19 штамм заразность вирулентность омикрон
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