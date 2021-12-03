ВОЗ: Не стоит паниковать по поводу омикрона, надо подготовиться к его распространению
Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир не должен паниковать по поводу нового варианта COVID-19 Omicron, но должен подготовиться к его распространению. Об этом сказала на конференции ведущий ученый ВОЗ Сумья Сваминатан, передает BBC.
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Как отмечается, на данный момент омикрон был обнаружен почти в 40 странах.
По словам доктора Сваминатан, возможно, омикрон станет доминирующим штаммом во всем мире, хотя это трудно предсказать. Она добавила, что в настоящее время на дельта-вариает приходится 99% случаев заражений во всем мире.
"Нам нужно быть готовыми и осторожными, а не паниковать, потому что нынешняя ситуация отличается от той, которая была год назад", – сказала она.
Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что сейчас в мире есть высокоэффективные вакцины против COVID-19, и следует сосредоточить внимание на их более широком распространении.
- 26 ноября ВОЗ отнесла к вызывающим беспокойство новый штамм коронавируса омикрон, впервые найденный в ЮАР. Из-за него ряд стран закрывают границы для людей из южной Африки. Сегодня Украина закрывает въезд иностранцам из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави.
- В Украине пока не выявляли заражений штаммом омикрон, заявил глава Минздрава Виктор Ляшко. Однако в стране он все равно появится, даже если закрыть границы, считает руководитель медкомитета Верховной Рады Михаил Радуцкий.
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