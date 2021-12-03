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ВОЗ: Не стоит паниковать по поводу омикрона, надо подготовиться к его распространению

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2021, 21:22
ВОЗ: Не стоит паниковать по поводу омикрона, надо подготовиться к его распространению - Фото
Ведущий ученый ВОЗ Сумья Сваминатам (Фото: EPA-EFE/FABRICE COFFRINI)

Всемирная организация здравоохранения заявила, что мир не должен паниковать по поводу нового варианта COVID-19 Omicron, но должен подготовиться к его распространению. Об этом сказала на конференции ведущий ученый ВОЗ Сумья Сваминатан, передает BBC.

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Как отмечается, на данный момент омикрон был обнаружен почти в 40 странах.

По словам доктора Сваминатан, возможно, омикрон станет доминирующим штаммом во всем мире, хотя это трудно предсказать. Она добавила, что в настоящее время на дельта-вариает приходится 99% случаев заражений во всем мире.

"Нам нужно быть готовыми и осторожными, а не паниковать, потому что нынешняя ситуация отличается от той, которая была год назад", – сказала она.

Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан добавил, что сейчас в мире есть высокоэффективные вакцины против COVID-19, и следует сосредоточить внимание на их более широком распространении.

Читайте также: Омикрон-штамм не вызывает тяжелого COVID-19 у вакцинированных – глава Минздрава ЮАР

Наталия Медведева
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ВОЗ коронавирус омикрон
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