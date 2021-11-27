Новый штамм коронавируса. Все больше стран закрывают границы для людей из южной Африки

Все больше стран закрывают границы для туристов из южной части Африки из-за нового штамма коронавируса омикрон, который вызывает беспокойство у Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет BBC.

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Как сообщается, новый штамм омикрон, кроме Южной Африки, был зафиксирован в Бельгии, Израиле, Ботсване и Гонконге. О возможных случаях нового варианта сообщили в Чехии и Германии.

Кроме того, более 60 пассажиров двух рейсов из южноафриканских стран в Амстердам получили позитивный результат теста на COVID-19. Инфицированных отправили на карантин в отель, а люди с негативным тестом должны самоизолироваться дома и тестироваться вновь.

Точных данных о количестве инфицированных штаммом нет, ранее сообщалось о примерно 100 случаях, большинство из которых зарегистрированы в ЮАР.

Из-за нового штамма несколько европейских стран и Великобритания ограничили въезд из стран на юге Африки. Аналогичные ограничения вводит Россия с 28 ноября. Также приняли меры и другие страны:

– Австралия отменяет на две недели авиарейсы из ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсваны, Лесото, Эсватини, Сейшельских островов, Малави и Мозамбика. Иностранцы, побывавшие в этих странах, не смогут въезжать в Австралию.

– Япония вводит 10-дневный карантин для приезжих из большинства южноафриканских стран, за время карантина они должны суммарно сдать четыре теста на COVID-19;

– Канада запрещает въезд всем иностранцев, которые в течение последних 14 дней побывали ЮАР, Намибии, Зимбабве, Ботсване, Лесото, Эсватини и Мозамбике;

– Иран запрещает въезд из шести южноафриканских стран, Таиланд – из восьми, Бразилия – из шести. Индия же вводит более жесткий контроль для путешественников из ЮАР, Ботсваны и Гонконга;

Кроме того, новый штамм обвалил финансовые рынки, особенно акции авиакомпаний и компаний туристического сектора, пишет Reuters. Также на $10 за баррель снизилась цена нефти.

Тем временем власти ЮАР назвали ограничения других стран "неоправданными". Там считают, что подобные меры "противоречат нормам и стандартам ВОЗ".

СПРАВКА. Штамм омикрон (B.1.1.529) впервые был выявлен в ЮАР, официально известно об около 100 зарегистрированных случаев. У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного, "уханьского" штамма. Пока неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

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Марк Сировой

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