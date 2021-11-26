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Британия экстренно запрещает въезд из шести стран: там подозрительный вариант коронавируса

Цей матеріал також доступний українською
26.11.2021, 09:22
Британия экстренно запрещает въезд из шести стран: там подозрительный вариант коронавируса - Фото
Фото: ЕРА

На фоне сообщений об обнаружении нового, имеющего вдвое больше мутаций, чем дельта, штамма коронавируса, Британия в качестве меры предосторожности вводит сегодня в полдень по Гринвичу ограничения на полеты из ЮАР и пяти соседних стран Южной Африки. Об этом пишет Reuters.

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25 ноября ученые из Национального института инфекционных заболеваний Южной Африки заявили, что "в небольшом количестве" обнаружили новый вариант SARS-CoV-2 – B.1.1.529 и уже работают над пониманием его особенностей и потенциальных последствий для страны и мира.

На вчера подтверждено ~100 случаев заражения этим вариантом в ЮАР. Он обнаружен также в Ботсване, Намибии, Зимбабве, Лесото, Эсватини и у гражданина Гонконга, который был на юге Африки.

Поездки граждан из этих стран в Британию будут временно запрещены, а возвращающиеся оттуда британцы будут обязаны пройти карантин.

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У варианта отмечено 32 мутации-отличия от исходного, "уханьского" штамма. Почти все они затрагивают S-белок, однако две – в нуклеокапсидном, в который упакован РНК-геном вируса. Такая кучность мутаций натолкнула ученых на предположение, что вариант впервые "прошел естественный отбор" и появился у пациента с ослабленным иммунитетом, вроде зараженного ВИЧ, что не редкость в ЮАР.

Ранее в этой стране обнаружили бета-вариант, которые долгое время был "чемпионом" по избеганию иммунных ответов, но не получил широкого распространения в мире из-за появления дельты.

Джеффри Барретт, глава инициативы по геномике коронавируса при Институте Сангера в Кембридже, выложил список мутаций и расцветил их по функциональности.

Британия экстренно запрещает въезд из шести стран: там подозрительный вариант коронавируса

Что пишет ученый:

— "сначала явно плохое (выделено красным): вариант имеет беспрецедентную выборку из девяти мутаций, которые ранее наблюдались в альфе, бете, гамме и дельте (VOC-штаммах) по отдельности;
— оранжевым обозначены три мутации, которые, вероятно, являются значимыми биологическими изменениями для вируса, но ранее не наблюдались в VOC;
— cледующие 11 мутаций, которые можно увидеть редко или никогда раньше (синие): они могут быть либо нейтральными, либо умеренно вредными для нас;
— зеленым обозначена только одна мутация, которая во всех SARS-CoV-2 с начала 2020 года;
— три оттенка пурпурного, которые являются новыми и функциональными мутациями;
— группа из 4 близколежащих замен в геноме вируса, которые раньше не наблюдались; они очень близки к (ранее не мутировавшему) участку связывания терапевтического антитела сотровимаба;
— мутации S477N и Q498R, которые существенно увеличивают связывание вируса с клеткой;
— множественные (возможно, функциональные) мутации в генах, которые кодируют не спайк; особенно R203K и G204R в нуклеокапсиде, которые, как недавно было показано, играют ключевую роль в повышении заразности и есть во всех VOC".

"Видеть эту полную комбинацию мрачно. Профиль мутаций плохой. Мы еще не знаем, как они действуют вместе или как поведет себя вирус с таким количеством изменений. Нужно быстро узнать больше", – подытожил генетик.

На данный момент неизвестно, насколько снижена эффективность нынешних вакцин и приобретенного после болезни иммунитета против B.1.1.529, и снижена ли вообще. Но наличие совокупности мутаций, которые, как уже известно, по отдельности помогают другим штаммам либо быть более заразным, либо избегать иммунного ответа организма, либо и то, и другое одновременно, наталкивает ученых на неутешительные прогнозы.

Между тем, никто пока не знает, насколько агрессивным в плане распространения окажется B.1.1.529 и сможет ли он вызвать новую волну COVID-19 по миру, вытеснив ныне доминирующую дельту.

По неподтвержденным данным, ВОЗ может созвать чрезвычайную встречу из-за нового варианта, пишет FT.

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Евгений Пилипенко
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африка юар иммунитет карантин коронавирус мутация штамм B.1.1.529
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