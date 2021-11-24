Сколько вакцинированных в Украине попали в больницы с COVID-19: наглядная таблица
В Украине приблизительно оценили эффективность вакцин в предотвращении госпитализации с COVID-19 в зависимости от возраста и числа доз. Данные Госстата, СНБО и НСЗУ свела в таблицу рабочая группа на базе Института проблем математических машин и систем НАНУ.
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Вывод экспертов: подавляющее большинство ковид-госпитализированных не получали ни одной дозы.
Таблица учитывает данные за весь период (с 7 октября по 22 ноября 2021 года) существования открытых данных о привитых, которые все же заболели и попали в больницу.
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Эффективность предотвращения госпитализации с COVID-19:
10-17 лет: 88,8% после двух доз, 89,1% – после первой;
18-29 лет: 92,2% и 84,2%;
30-49 лет: 84,4% и 65,0%;
50-64 лет: 84,6% и 53,7%;
>65 лет: 87,7% и 58,9%.
Данные по детям не очень релевантные: в анализ вошли только четыре "однодозных" случая и столько же – после двух доз.
Учитывая массовую продажу в Украине поддельных COVID-сертификатов, точно вычислить эффективность вакцин в стране не представляется возможным, так как в больницы попадают непривитые с купленными документами о вакцинации – и портят статистику.
Более достоверные данные о том, насколько эффективны вакцины, можно посмотреть, например, по Британии, США или Израилю.
- На 17 ноября 2021 года 600 000 украинцев пропустили вторую дозу, в МОЗ призвали поторопиться.
- 23 ноября в киевской мечети Ар-Рахма открылся центр вакцинации: все желающие, а не только прихожане, могут привиться ежедневно с 09:00 до 16:00.
- Вчера МОЗ сообщил, что в Украине полностью вакцинированы более 10 млн человек: это самый низкий показатель в Европе (относительно полного населения страны), не считая идущую вровень с Украиной Боснию и Герцеговину.
- МОЗ не намерен разрешать бустер вакциной AstraZeneca: в конце ноября выбросят еще сотни тысяч доз.
- В Германии заговорили об обязательной вакцинации против COVID-19. В Австрии также, и это спровоцировало массовые протесты, были стычки с полицией.
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