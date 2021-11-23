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В первой мечети Киева Ар-Рахма открыли пункт вакцинации от COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2021, 17:36
В первой мечети Киева Ар-Рахма открыли пункт вакцинации от COVID-19 - Фото
Центр вакцинации в мечети (Фото - МОЗ)

Сегодня, 23 ноября, в киевской мечети Ар-Рахма открылся центр вакцинации. Все желающие могут здесь привиться от коронавируса ежедневно с 09:00 до 16:00, передает пресс-служба Минздрава.

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Во время открытия замминистра здравоохранения Александр Комарида поблагодарил верховного муфтия Украины шейха Ахмеда Тамима и имама-хатыба мечети шейха Хасана Ахата за понимание опасности ковида и за призывы к мусульманам привиться.

Вакцинироваться здесь смогут все желающие от 18 лет, а также подростки старше 12 лет при наличии у них всех календарных прививок. Записаться можно здесь. В мечети доступны вакцины CoronaVac/AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Мечеть находится по адресу ул. Лукьяновская, 46.

Пункт вакцинации открыт не только для прихожан мечети – он будет работать для всех желающих сделать прививку.

"Религия обязывает нас сохранять жизнь и беречь свое здоровье. Пророк Мухаммад сказал: "Не будет совершенной вера мусульманина, если он не желает другим того, что желает себе из добра", – сказал шейх Хасан Ахатов.

В первой мечети Киева Ар-Рахма открыли пункт вакцинации от COVID-19
  • 7 ноября пункт вакцинации открылся в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви. Глава МОЗ Виктор Ляшко призвал другие церкви брать пример с УГКЦ.
  • Главный санврач Игорь Кузин ранее заявлял, что проблемы с эпидемической ситуацией связаны с локальными религиозными лидерами, выступающими против вакцинации. При этом "антивакцинальные настроения" обычно не транслируют большие церкви. Он заявил, что "проблемы в коммуникации" возникли в том числе с церковью Московского патриархата.

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Оксана Житнюк
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киев вакцинация мечеть коронавирус COVID-19 Ар-Рахма
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