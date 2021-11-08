В киевском соборе греко-католической церкви открыли пункт вакцинации против COVID-19
В Киеве пункт вакцинации открылся в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.
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Вакцинироваться против COVID-19 в киевском Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви можно ежедневно с 10:00 до 17:00.
Собор находится по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.
Во время воскресной литургии глава УГКЦ Блаженнейший Святослав сообщил, что такие пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за границей.
Он также отметил, что в последнее время Украина переживает пик пандемии и выходит на первые места по показателям смертности в мире. Он назвал четыре правила, как можно "действительно послужить жизни сегодня": не бояться принимать вакцины, носить маски, соблюдать социальную дистанцию и мыть руки. Он подчеркнул, что церковь еще в начале пандемии обещала при необходимости открыть храмы и монастыри для организации центров вакцинации. С соответствующей просьбой сегодня обратился Минздрав, и УГКЦ пытается "послужить людям, чтобы спасти жизни".
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных на фоне пиков заболеваемости, ограничений для непривитых и людей без свежих тестов в красной зоне карантина.
- В начале ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Глава МОЗ Виктор Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями умерших от COVID-19, и добавил, что "антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях".
- Главный санврач Игорь Кузин заявил, что проблемы с эпидемической ситуацией связаны с локальными религиозными лидерами, выступающими против вакцинации. При этом "антивакцинальные настроения" обычно не транслируют большие церкви. Он заявил, что "проблемы в коммуникации" возникли в том числе с церковью Московского патриархата.
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