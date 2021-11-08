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В киевском соборе греко-католической церкви открыли пункт вакцинации против COVID-19

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 01:41
В киевском соборе греко-католической церкви открыли пункт вакцинации против COVID-19 - Фото
Собор (Фото - Facebook, Патраршеий собор Воскресіння Христового УГКЦ)

В Киеве пункт вакцинации открылся в Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви. Об этом сообщает пресс-служба УГКЦ.

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Вакцинироваться против COVID-19 в киевском Патриаршем соборе Украинской греко-католической церкви можно ежедневно с 10:00 до 17:00.

Собор находится по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.

Во время воскресной литургии глава УГКЦ Блаженнейший Святослав сообщил, что такие пункты вакцинации будут открыты в греко-католических церквях как в Украине, так и за границей.

Он также отметил, что в последнее время Украина переживает пик пандемии и выходит на первые места по показателям смертности в мире. Он назвал четыре правила, как можно "действительно послужить жизни сегодня": не бояться принимать вакцины, носить маски, соблюдать социальную дистанцию ​​и мыть руки. Он подчеркнул, что церковь еще в начале пандемии обещала при необходимости открыть храмы и монастыри для организации центров вакцинации. С соответствующей просьбой сегодня обратился Минздрав, и УГКЦ пытается "послужить людям, чтобы спасти жизни".

В киевском соборе греко-католической церкви открыли пункт вакцинации против COVID-19

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Оксана Житнюк
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вакцинация коронавирус церковь угкц COVID-19
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