Ляшко о протесте в Киеве: Антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях
Участники протеста в Киеве против вакцинации от коронавируса насмехаются над медиками и семьями погибших от COVID-19, антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях. Такое заявление сделал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Отдельно остановлюсь на собрании людей, которые сегодня выступают с призывами не вакцинироваться. Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и семьями, которые потеряли своих родных от COVID-19", – сказал он.
Ляшко подчеркнул: "в реанимациях антивакцинаторский дух очень быстро исчезает", а поддельные COVID-сертификаты там не работают.
Глава Минздрава призвал не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и использовать только проверенную информацию на страницах МОЗ, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здравоохранения.
"Пусть критическое мышление всегда будет с вами. Вакцинируйтесь и не болейте", – призвал Ляшко.
- Сегодня в Киеве проходит протест противников вакцинации от коронавируса. Демонстранты блокируют дороги в правительственном квартале.
- Сейчас Украина ставит рекорды по вакцинации на фоне ограничений в красных зонах карантина для невакцинированных и людей без тестов – массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал Ляшко.
- Украина также переживает сильнейшую вспышку коронавируса за все время пандемии. За прошедшие сутки в стране выявили более 23 000 новых заболевших, а Киев стал лидером по новым инфицированным.
Читайте также: До конца недели в Украину привезут почти три миллиона доз вакцины Moderna – Ляшко
Комментарии