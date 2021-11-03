Ляшко о протесте в Киеве: Антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях

Участники протеста в Киеве против вакцинации от коронавируса насмехаются над медиками и семьями погибших от COVID-19, антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях. Такое заявление сделал на брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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"Отдельно остановлюсь на собрании людей, которые сегодня выступают с призывами не вакцинироваться. Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и семьями, которые потеряли своих родных от COVID-19", – сказал он.

Ляшко подчеркнул: "в реанимациях антивакцинаторский дух очень быстро исчезает", а поддельные COVID-сертификаты там не работают.

Глава Минздрава призвал не верить фейкам, не слушать советов в соцсетях и использовать только проверенную информацию на страницах МОЗ, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здравоохранения.

"Пусть критическое мышление всегда будет с вами. Вакцинируйтесь и не болейте", – призвал Ляшко.

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Марк Сировой

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