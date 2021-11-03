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COVID-19 | До конца недели в Украину привезут почти три миллиона доз вакцины Moderna – Ляшко

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 10:52
До конца недели в Украину привезут почти три миллиона доз вакцины Moderna – Ляшко - Фото
Антикоронавирусная вакцина Spikevax от Moderna (фото – Минздрав)

До конца этой недели Украина получит почти три миллиона доз антикоронавирусной вакцины Spikevax производства американской компании Moderna. Это анонсировал на ежедневном брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Глава Минздрава сообщил, что в стране вышли на показатель в 250 000 ежедневно введенных доз. Он надеется, что темпы не снизятся.

"Для обеспечения этого запроса на вакцинацию до конца этой недели мы ожидаем 2 млн 930 тысяч доз Moderna", – объявил чиновник.

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Как уточнил Ляшко, эта поставка – от глобальной инициативы COVAX.

Сейчас в Украине есть около 7,5 млн доз различных вакцин он коронавируса, этого хватает на всех желающих.

Spikevax, по данным нескольких исследований, является наиболее эффективной вакциной от заражения, симптоматического ковида, госпитализации, попадания в реанимацию и смерти.

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Евгений Пилипенко
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Виктор Ляшко вакцинация вакцина прививка коронавирус COVID-19 Moderna Spikevax мРНК
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