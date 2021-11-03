COVID-19 | До конца недели в Украину привезут почти три миллиона доз вакцины Moderna – Ляшко
До конца этой недели Украина получит почти три миллиона доз антикоронавирусной вакцины Spikevax производства американской компании Moderna. Это анонсировал на ежедневном брифинге министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Глава Минздрава сообщил, что в стране вышли на показатель в 250 000 ежедневно введенных доз. Он надеется, что темпы не снизятся.
"Для обеспечения этого запроса на вакцинацию до конца этой недели мы ожидаем 2 млн 930 тысяч доз Moderna", – объявил чиновник.
Читайте также: Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: список
Как уточнил Ляшко, эта поставка – от глобальной инициативы COVAX.
Сейчас в Украине есть около 7,5 млн доз различных вакцин он коронавируса, этого хватает на всех желающих.
Spikevax, по данным нескольких исследований, является наиболее эффективной вакциной от заражения, симптоматического ковида, госпитализации, попадания в реанимацию и смерти.
- Сегодня, 3 ноября, в центре Киева собрались "антивакцинаторы": пытаются блокировать дороги у Рады: смотрите фото, видео и карту объезда.
- В июле 2021 года США отправили Украине 2 млн доз вакцины Moderna.
- По данным опроса, в конце октября 43% украинцев не были готовы вакцинироваться от COVID-19, хотя в июле таких было 53%.
- Посмотрите сводные данные об эффективности вакцин AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna: графики.
- Украинские ученые создали кандидата в вакцины от коронавируса, на доклинической стадии препарат тестируют в Польше.
Читайте также: Вакцинация снижает риск заражения "дельтой" и ускоряет избавление от вируса: исследование
Комментарии