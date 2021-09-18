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В США выяснили, что Moderna лучше защищает от госпитализации, чем Pfizer и Johnson&Johnson

Цей матеріал також доступний українською
18.09.2021, 21:31
В США выяснили, что Moderna лучше защищает от госпитализации, чем Pfizer и Johnson&Johnson - Фото
Вакцина от коронавируса Moderna (фото - ЕРА)

Исследование американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), опубликованное в пятницу, показало, что вакцина Moderna более эффективна против госпитализации с COVID-19, чем Pfizer-BioNTech и Johnson&Johnson, хотя все три вакцины обеспечивают "существенную защиту". Об этом сообщает The Hill.

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Эффективность Moderna против госпитализации составила 93%, в то время как эффективность Pfizer-BioNTech и Johnson&Johnson составила 88% и 71% соответственно.

В исследовании приняли участие более 3600 взрослых, которые были госпитализированы в 21 больницу США в 18 штатах в период с 11 марта по 15 августа.

Эффективность вакцины Moderna среди реципиентов достигла 93% в период от 14 до 120 дней после второй дозы и немного снизилась, до 92%, примерно через четыре месяца.

Но исследователи задокументировали большее снижение эффективности среди реципиентов Pfizer, что способствовало снижению общей эффективности вакцины. Прививки препаратом Pfizer были признаны эффективными на 91% в период от 14 до 120 дней после второй инъекции и только на 77% – после 120 дней.

Ученые заявили, что это может быть связано с более высоким содержанием мРНК в вакцине Moderna или разницей во временных интервалах между дозами. Вторую дозу Moderna получают через четыре недели, а Pfizer-BioNTech – через три.

  • Пока нет данных, что получившим две дозы вакцины Moderna людям, если они не имеют проблем с иммунитетом, потребуется повторная вакцинация.
  • У людей, которые перенесли гибридный контакт с коронавирусом – переболели COVID-19 в прошлом году, а затем привились либо Pfizer, либо Moderna, – развивается "сверхчеловеческий" иммунитет против этого патогена.
Вадим Ребрина
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вакцина коронавирус Pfizer Moderna
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