43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. В июле было 53% – опрос

43% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19, в июле таких было 53%. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.

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Социологи получили такие результаты (в скобах – результат опроса группы Рейтинг на июль):

- уже вакцинировались одной или двумя дозами – 36% (18%);

- готовы вакцинироваться – 18% (26%);

- не готовы вакцинироваться – 43% (53%);

- не могут ответить – 3% (2%).

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Социологи отмечают, что в сравнении с июлем приверженность вакцинации выросла, среди нежелающих вакцинироваться относительно больше молодых респондентов.

Больше всего сторонников вакцинации среди избирателей Евросолидарности (70%), партии Сила и честь (64%), Слуги народа (61%). Меньше всего – среди избирателей Батькивщины (46%), Радикальной партии (45%) и УДАРа (41%).

Телефонный опрос проводился с 21 по 23 октября среди 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%. Заказчика опроса группа Рейтинг в комментарии LIGA.net не назвала, объяснив это условиями контракта.

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Марк Сировой

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