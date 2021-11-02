43% украинцев не готовы вакцинироваться от COVID-19. В июле было 53% – опрос
43% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавирусной болезни COVID-19, в июле таких было 53%. Об этом говорится в результатах соцопроса группы Рейтинг.
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Социологи получили такие результаты (в скобах – результат опроса группы Рейтинг на июль):
- уже вакцинировались одной или двумя дозами – 36% (18%);
- готовы вакцинироваться – 18% (26%);
- не готовы вакцинироваться – 43% (53%);
- не могут ответить – 3% (2%).
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Социологи отмечают, что в сравнении с июлем приверженность вакцинации выросла, среди нежелающих вакцинироваться относительно больше молодых респондентов.
Больше всего сторонников вакцинации среди избирателей Евросолидарности (70%), партии Сила и честь (64%), Слуги народа (61%). Меньше всего – среди избирателей Батькивщины (46%), Радикальной партии (45%) и УДАРа (41%).
Телефонный опрос проводился с 21 по 23 октября среди 2500 совершеннолетних украинцев по всей стране, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая погрешность – не более 2%. Заказчика опроса группа Рейтинг в комментарии LIGA.net не назвала, объяснив это условиями контракта.
- На середину августа опрос Деминициатив показывал, что 56,5% украинцев не планируют вакцинироваться.
- Украина ставит рекорды по вакцинации на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ограничений в красных зонах для людей без COVID-сертификатов или тестов на коронавирус.
- Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что вакцинация позволила выйти на плато по госпитализациям больных коронавирусом.
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