Коронавирус. В Украине рекорд заболеваемости и 3 млн инфицированных за все время эпидемии
Вчера, 3 ноября, в Украине выявили рекордные 27 377 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 393), за все время эпидемии инфекцию зафиксировали у 3 млн человек. Больше всего новых диагнозов COVID-19 – в Днепропетровской (2254), Одесской (1899) областях, Киеве (1836), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях, говорится в данных Минздрава.
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За сутки в Украине умерли 699 больных коронавирусной инфекцией (днем ранее – 720), выздоровели 12 464 пациентов (11 937), были госпитализированы – 5472 (5935).
По всей стране сделали 155 405 тестов на коронавирус (157 503): методом ПЦР – 72 918 (73 461), ИФА – 22 294 (21 106), экспресс-тестов – 60 193 (62 936).
На утро 4 ноября в Украине выявили 3 006 463 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 70 146 инфицированных, выздоровели – 2 479 138.
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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:
Киев – 1836 инфицированных COVID-19 за сутки (днем ранее – 2024);
Винницкая область – 672 (633);
Волынская – 674 (679);
Днепропетровская – 2254 (1935);
Донецкая – 1390 (1077);
Житомирская – 1559 (660);
Закарпатская – 421 (330);
Запорожская – 1350 (1558);
Ивано-Франковская – 1214 (486);
Киевская – 967 (934);
Кировоградская – 212 (119);
Луганская – 759 (569);
Львовская – 1400 (1178);
Николаевская – 733 (725);
Одесская – 1899 (1858);
Полтавская – 1197 (1127);
Ровенская – 1041 (975);
Сумская – 1543 (1156);
Тернопольская – 523 (623);
Харьковская – 1656 (1374);
Херсонская – 613 (600);
Хмельницкая – 1113 (1084);
Черкасская – 775 (882);
Черновицкая – 694 (543);
Черниговская – 882 (264).
Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.
- В Киеве и 15 областях действует красная зона карантина. Аналитики КШЭ прогнозируют, что в красную зону могут перейти еще Харьковская, Волынская и Тернопольская области.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных темпов на фоне ограничений для невакцинированных и людей без свежих тестов в красной зоне карантина. Массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал глава Минздрава Виктор Ляшко.
- Вчера в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор".
- Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями погибших от COVID-19. Глава Минздрава заявил: антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
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