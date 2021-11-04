Коронавирус. В Украине рекорд заболеваемости и 3 млн инфицированных за все время эпидемии

Вчера, 3 ноября, в Украине выявили рекордные 27 377 заболевших коронавирусом (днем ранее – 23 393), за все время эпидемии инфекцию зафиксировали у 3 млн человек. Больше всего новых диагнозов COVID-19 – в Днепропетровской (2254), Одесской (1899) областях, Киеве (1836), Харьковской (1656) и Житомирской (1559) областях, говорится в данных Минздрава.

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За сутки в Украине умерли 699 больных коронавирусной инфекцией (днем ранее – 720), выздоровели 12 464 пациентов (11 937), были госпитализированы – 5472 (5935).

По всей стране сделали 155 405 тестов на коронавирус (157 503): методом ПЦР – 72 918 (73 461), ИФА – 22 294 (21 106), экспресс-тестов – 60 193 (62 936).

На утро 4 ноября в Украине выявили 3 006 463 заболевших за все время эпидемии COVID-19. Умерли 70 146 инфицированных, выздоровели – 2 479 138.

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Заболеваемость коронавирусом в Киеве и областях:

Киев – 1836 инфицированных COVID-19 за сутки (днем ранее – 2024);

Винницкая область – 672 (633);

Волынская – 674 (679);

Днепропетровская – 2254 (1935);

Донецкая – 1390 (1077);

Житомирская – 1559 (660);

Закарпатская – 421 (330);

Запорожская – 1350 (1558);

Ивано-Франковская – 1214 (486);

Киевская – 967 (934);

Кировоградская – 212 (119);

Луганская – 759 (569);

Львовская – 1400 (1178);

Николаевская – 733 (725);

Одесская – 1899 (1858);

Полтавская – 1197 (1127);

Ровенская – 1041 (975);

Сумская – 1543 (1156);

Тернопольская – 523 (623);

Харьковская – 1656 (1374);

Херсонская – 613 (600);

Хмельницкая – 1113 (1084);

Черкасская – 775 (882);

Черновицкая – 694 (543);

Черниговская – 882 (264).

Нет данных по временно оккупированному Крыму и части Донбасса.

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Марк Сировой

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