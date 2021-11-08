Ляшко обратился к церквям: призвал открывать пункты вакцинации, как это сделала УГКЦ

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил главу Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава за открытие пункта вакцинации в киевском Патриаршем соборе и призвал другие церкви последовать этому примеру. Об этом Ляшко написал в Facebook.

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"Спасибо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу за сознательную позицию и спасенные жизни", – написал Ляшко.

Он также выразил надежду, что в ближайшее время прививочные пункты откроются и в других церквях и соборах, пообещав бесперебойные поставки вакцин в новые пункты.

Министр сообщил, что УГКЦ открыла пункт вакцинации против COVID-19 в Патриаршем соборе, сделать прививку здесь можно ежедневно с 10:00 до 17.00. Собор находится по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.

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Оксана Житнюк

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