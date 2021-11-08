Ляшко обратился к церквям: призвал открывать пункты вакцинации, как это сделала УГКЦ
Министр здравоохранения Виктор Ляшко поблагодарил главу Украинской греко-католической церкви Блаженнейшего Святослава за открытие пункта вакцинации в киевском Патриаршем соборе и призвал другие церкви последовать этому примеру. Об этом Ляшко написал в Facebook.
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"Спасибо главе УГКЦ Блаженнейшему Святославу за сознательную позицию и спасенные жизни", – написал Ляшко.
Он также выразил надежду, что в ближайшее время прививочные пункты откроются и в других церквях и соборах, пообещав бесперебойные поставки вакцин в новые пункты.
Министр сообщил, что УГКЦ открыла пункт вакцинации против COVID-19 в Патриаршем соборе, сделать прививку здесь можно ежедневно с 10:00 до 17.00. Собор находится по адресу ул. Никольско-Слободская, 5.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных на фоне пиков заболеваемости, ограничений для непривитых и людей без свежих тестов в красной зоне карантина нет. Две дозы вакцины получили уже почти 8 млн украинцев.
- В начале ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор". Глава МОЗ Виктор Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями умерших от COVID-19, и добавил, что "антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях".
- Главный санврач Игорь Кузин заявил, что проблемы с эпидемической ситуацией связаны с локальными религиозными лидерами, выступающими против вакцинации. При этом "антивакцинальные настроения" обычно не транслируют большие церкви. Он заявил, что "проблемы в коммуникации" возникли в том числе с церковью Московского патриархата.
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