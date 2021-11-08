Коронавирус. За неделю вакцинировали 1,6 млн человек, две дозы получили уже под 8 млн

В Украине вакцинировали от коронавируса более 1,6 млн человек за неделю. За все время кампании иммунизации двумя дозами привили от COVID-19 почти 8 млн, говорится в данных Минздрава.

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За неделю вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн человек: первую дозу – 1 160 509 человек, вторую – 488 235. За прошедшие сутки вакцинировали 85 083 людей: первой дозой – 51 603, второй – 33 480. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 40 483 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 36 022;

AstraZeneca/Oxford – 8578.

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С начала кампании по иммунизации хотя бы одну дозу прививки получили 11 406 284 человека, две – 7 938 053. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 761 733 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 3 581 853;

AstraZeneca/Oxford – 1 452 780;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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Марк Сировой

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