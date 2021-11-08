Коронавирус. За неделю вакцинировали 1,6 млн человек, две дозы получили уже под 8 млн
В Украине вакцинировали от коронавируса более 1,6 млн человек за неделю. За все время кампании иммунизации двумя дозами привили от COVID-19 почти 8 млн, говорится в данных Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
За неделю вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн человек: первую дозу – 1 160 509 человек, вторую – 488 235. За прошедшие сутки вакцинировали 85 083 людей: первой дозой – 51 603, второй – 33 480. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 40 483 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 36 022;
AstraZeneca/Oxford – 8578.
Читайте также: Как дельта повлияла на эффективность вакцин. Графики по Pfizer, Moderna и Janssen
С начала кампании по иммунизации хотя бы одну дозу прививки получили 11 406 284 человека, две – 7 938 053. По вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 761 733 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 3 581 853;
AstraZeneca/Oxford – 1 452 780;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
- Сегодня в Украине начнут отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников.
- Также на людей без зеленых COVID-сертификатов действуют ограничения красной зоны карантина и ограничения на межобластные поездки. Кроме того, таким людям запрещен проезд в киевском общественном транспорте.
- Вчера, 7 ноября, в Украину прибыло 3 млн доз вакцины Moderna, которой не было в стране с начала осени.
- На прошлой неделе в Украине был рекорд по заболеваемости коронавирусом, а также рекорд смертности.
Читайте также: "Банкротимся и вымираем": как транспорт, рестораны и ТРЦ пережили первую неделю локдауна
Комментарии