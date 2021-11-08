UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Коронавирус. За неделю вакцинировали 1,6 млн человек, две дозы получили уже под 8 млн

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 09:14
Коронавирус. За неделю вакцинировали 1,6 млн человек, две дозы получили уже под 8 млн - Фото
Очередь на вакцинацию от коронавируса в Броварах (фото - Суспільне)

В Украине вакцинировали от коронавируса более 1,6 млн человек за неделю. За все время кампании иммунизации двумя дозами привили от COVID-19 почти 8 млн, говорится в данных Минздрава.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

За неделю вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн человек: первую дозу – 1 160 509 человек, вторую – 488 235. За прошедшие сутки вакцинировали 85 083 людей: первой дозой – 51 603, второй – 33 480. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 40 483 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 36 022;

AstraZeneca/Oxford – 8578.

Читайте также: Как дельта повлияла на эффективность вакцин. Графики по Pfizer, Moderna и Janssen

С начала кампании по иммунизации хотя бы одну дозу прививки получили 11 406 284 человека, две – 7 938 053. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 761 733 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 3 581 853;

AstraZeneca/Oxford – 1 452 780;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

Читайте также: "Банкротимся и вымираем": как транспорт, рестораны и ТРЦ пережили первую неделю локдауна

 

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вакцинация вакцина коронавирус COVID-19 Pfizer AstraZeneca CoronaVac
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 