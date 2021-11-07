COVID-19. В Украину прибыли три миллиона доз вакцины Moderna – фото

Сегодня утром в аэропорту Борисполь приземлился самолет, который привез в Украину 3 млн доз вакцины от коронавируса Moderna. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

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Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines приземлился в 08:30.

3 млн доз вакцины доставил ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы COVAX.

В представительстве Евросоюза в Украине заявляют, что правительство сможет использовать эти дозы для вакцинации граждан, которые еще не прошли полный курс иммунизации от COVID-19.

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Владислав Сердюк

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