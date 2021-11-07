COVID-19. В Украину прибыли три миллиона доз вакцины Moderna – фото
07.11.2021, 11:47
Вакцина Moderna прибыла в Борисполь (Фото - пресс-служба аэропорта)
Сегодня утром в аэропорту Борисполь приземлился самолет, который привез в Украину 3 млн доз вакцины от коронавируса Moderna. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
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Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines приземлился в 08:30.
3 млн доз вакцины доставил ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы COVAX.
В представительстве Евросоюза в Украине заявляют, что правительство сможет использовать эти дозы для вакцинации граждан, которые еще не прошли полный курс иммунизации от COVID-19.
- В июле 2021 года США отправили Украине 2 млн доз вакцины Moderna.
- По данным опроса, в конце октября 43% украинцев не были готовы вакцинироваться от COVID-19, хотя в июле таких было 53%.
- Посмотрите сводные данные об эффективности вакцин AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna: графики.
- Украинские ученые создали кандидата в вакцины от коронавируса, на доклинической стадии препарат тестируют в Польше.
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