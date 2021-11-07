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COVID-19. В Украину прибыли три миллиона доз вакцины Moderna – фото

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 11:47
COVID-19. В Украину прибыли три миллиона доз вакцины Moderna – фото - Фото
Вакцина Moderna прибыла в Борисполь (Фото - пресс-служба аэропорта)

Сегодня утром в аэропорту Борисполь приземлился самолет, который привез в Украину 3 млн доз вакцины от коронавируса Moderna. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. 

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Boeing 777 авиакомпании Turkish Airlines приземлился в 08:30. 

COVID-19. В Украину прибыли три миллиона доз вакцины Moderna – фото

3 млн доз вакцины доставил ЮНИСЕФ в рамках глобальной инициативы COVAX.

В представительстве Евросоюза в Украине заявляют, что правительство сможет использовать эти дозы для вакцинации граждан, которые еще не прошли полный курс иммунизации от COVID-19. 

COVID-19. В Украину прибыли три миллиона доз вакцины Moderna – фото

Читайте также: Вакцинация снижает риск заражения "дельтой" и ускоряет избавление от вируса: исследование 

Владислав Сердюк
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коронавирус COVID-19 Moderna
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