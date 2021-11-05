Коронавирус. Волынская область переходит в красную зону карантина
Волынская область переходит в красную зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.
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Красная зона карантина начнет действовать в Волынской области с понедельника, 8 ноября.
В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.
Переход Волынской области в красную зону ранее анонсировал журналистам в Раде министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отмечал, что вся Украина 100% не перейдет в полный локдаун, если украинцы будут активно вакцинироваться. Если будут вакцинированы 70-75% населения, то власть начнет потихоньку снимать карантинные ограничения.
- В Украине за прошедшие сутки выявили более 26 000 заболевших коронавирусом. В Волынской области поставили 612 новых диагнозов COVID-19.
- Сейчас красная зона карантина действует в Киеве и 15 областях. В Киеве карантин строже, запрещено пользоваться общественным транспортом людям без COVID-сертификатов или свежих негативных тестов на коронавирус. Штраф – от 17 000 грн.
- Столичный мэр Виталий Кличко прогнозирует: Киев останется в красной зоне карантина на месяц.
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