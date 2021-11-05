Коронавирус. Волынская область переходит в красную зону карантина

Волынская область переходит в красную зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщил в Telegram министр Кабмина Олег Немчинов.

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Красная зона карантина начнет действовать в Волынской области с понедельника, 8 ноября.

В красной зоне карантина запрещены работа общепита, ТРЦ, кинотеатров, театров, учебных заведений, работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, а также проведение массовых мероприятий. Ограничения не распространяются на людей с зеленым COVID-сертификатом.

Переход Волынской области в красную зону ранее анонсировал журналистам в Раде министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отмечал, что вся Украина 100% не перейдет в полный локдаун, если украинцы будут активно вакцинироваться. Если будут вакцинированы 70-75% населения, то власть начнет потихоньку снимать карантинные ограничения.

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Марк Сировой

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