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Коронавирус. Суточная заболеваемость остается высокой – 26 488 новых заболевших

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 08:20
Коронавирус. Суточная заболеваемость остается высокой – 26 488 новых заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба КГГА

Вчера, 4 ноября, в Украине выявили 26 488 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 27 377), 696 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 699). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения. 

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Среди заболевших – 1654 ребенка и 488 медиков. Госпитализированы 5497 человек (сутками ранее – 5472), выздоровел 13 281 пациент (днем ранее – 12 464).

Официально за 4 ноября сделан 148 001 тест на коронавирус (155 405 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 032 951 заболевших, 2 492 419 пациентов выздоровели, 70 842 человека умерли. Проведено более 14,7 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Одесской областях:

Днепропетровская область – 2388 заболевших за сутки;
Киев – 1772;
Львовская – 1758;
Харьковская – 1733;
Одесская – 1648;
Запорожская – 1595;
Донецкая – 1333;
Хмельницкая – 1192;
Полтавская – 1127;
Сумская – 1113;
Киевская – 1072;
Ровенская – 1010;
Житомирская – 993;
Ивано-Франковская – 926;
Черниговская – 826;
Николаевская – 769;
Тернопольская – 749;
Черкасская – 718;
Винницкая – 712;
Херсонская – 647;
Волынская – 612;
Луганская – 581;
Черновицкая – 577;
Закарпатская – 469;
Кировоградская – 168.

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Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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