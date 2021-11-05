Коронавирус. Суточная заболеваемость остается высокой – 26 488 новых заболевших

Вчера, 4 ноября, в Украине выявили 26 488 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 27 377), 696 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 699). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1654 ребенка и 488 медиков. Госпитализированы 5497 человек (сутками ранее – 5472), выздоровел 13 281 пациент (днем ранее – 12 464).

Официально за 4 ноября сделан 148 001 тест на коронавирус (155 405 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 032 951 заболевших, 2 492 419 пациентов выздоровели, 70 842 человека умерли. Проведено более 14,7 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Одесской областях:

Днепропетровская область – 2388 заболевших за сутки;

Киев – 1772;

Львовская – 1758;

Харьковская – 1733;

Одесская – 1648;

Запорожская – 1595;

Донецкая – 1333;

Хмельницкая – 1192;

Полтавская – 1127;

Сумская – 1113;

Киевская – 1072;

Ровенская – 1010;

Житомирская – 993;

Ивано-Франковская – 926;

Черниговская – 826;

Николаевская – 769;

Тернопольская – 749;

Черкасская – 718;

Винницкая – 712;

Херсонская – 647;

Волынская – 612;

Луганская – 581;

Черновицкая – 577;

Закарпатская – 469;

Кировоградская – 168.

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Денис Юдин

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