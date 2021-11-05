Коронавирус. Суточная заболеваемость остается высокой – 26 488 новых заболевших
Вчера, 4 ноября, в Украине выявили 26 488 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 27 377), 696 пациентов с COVID-19 умерли (сутками ранее – 699). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1654 ребенка и 488 медиков. Госпитализированы 5497 человек (сутками ранее – 5472), выздоровел 13 281 пациент (днем ранее – 12 464).
Официально за 4 ноября сделан 148 001 тест на коронавирус (155 405 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 032 951 заболевших, 2 492 419 пациентов выздоровели, 70 842 человека умерли. Проведено более 14,7 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Львовской, Харьковской и Одесской областях:
Днепропетровская область – 2388 заболевших за сутки;
Киев – 1772;
Львовская – 1758;
Харьковская – 1733;
Одесская – 1648;
Запорожская – 1595;
Донецкая – 1333;
Хмельницкая – 1192;
Полтавская – 1127;
Сумская – 1113;
Киевская – 1072;
Ровенская – 1010;
Житомирская – 993;
Ивано-Франковская – 926;
Черниговская – 826;
Николаевская – 769;
Тернопольская – 749;
Черкасская – 718;
Винницкая – 712;
Херсонская – 647;
Волынская – 612;
Луганская – 581;
Черновицкая – 577;
Закарпатская – 469;
Кировоградская – 168.
- В Киеве и 15 областях действует красная зона карантина. Аналитики КШЭ прогнозируют, что в красную зону могут перейти еще Харьковская, Волынская и Тернопольская области.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных на фоне ограничений для невакцинированных и людей без свежих тестов в красной зоне карантина. Массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал глава Минздрава Виктор Ляшко.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор".
- Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями погибших от COVID-19. Глава Минздрава заявил: антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
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