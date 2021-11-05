ЕС согласовал удаление Украины из зеленого списка по коронавирусу. Кулеба успокаивает
Сегодня, 5 ноября, послы стран Евросоюза решили исключить охваченную сильнейшей вспышкой коронавирусной инфекции Украину из так называемого зеленого списка для путешествий в ЕС. Произойдет это в начале следующей недели, пишет в Twitter брюссельский инсайдер Радио Свобода Рикард Йозвяк.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Он уточнил, что "теоретически, вакцинированные одобренной EMA вакциной будут иметь возможность путешествовать, но это зависит от отдельных стран-членов ЕС, поскольку за это отвечают их министерства здравоохранения".
Вот что это значит для путешествий. Также посмотреть актуальные условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от МИД.
На эту новость отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который объяснил в Twitter, что после попадания Украины в красный список ЕС по эпидопасности "тотального закрытия границ Евросоюза не будет".
Читайте также: Вакцины от COVID-19 сейчас спасают в Украине одну жизнь каждые шесть минут
"Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", – добавил он.
- 26 октября 2021 года США перевели Украину в список стран с наивысшим уровнем коронавирусной опасности.
- На 4 ноября в Украине вакцинировали от коронавируса хотя бы одной дозой >11 млн человек; за сутки прививки от COVID-19 получили 270 000 человек. Темпы вакцинации ускорились до рекордных, на фоне пиков заболеваемости, ограничений для непривитых и людей без свежих тестов в красной зоне карантина.
- Посмотрите, как дельта-штамм коронавируса повлиял на эффективность вакцин: графики по Pfizer, Moderna и Janssen.
Читайте также: Украина на третьем месте в мире и на втором в Европе по числу умерших от COVID-19 за сутки
Комментарии