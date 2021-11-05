ЕС согласовал удаление Украины из зеленого списка по коронавирусу. Кулеба успокаивает

Сегодня, 5 ноября, послы стран Евросоюза решили исключить охваченную сильнейшей вспышкой коронавирусной инфекции Украину из так называемого зеленого списка для путешествий в ЕС. Произойдет это в начале следующей недели, пишет в Twitter брюссельский инсайдер Радио Свобода Рикард Йозвяк.

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Он уточнил, что "теоретически, вакцинированные одобренной EMA вакциной будут иметь возможность путешествовать, но это зависит от отдельных стран-членов ЕС, поскольку за это отвечают их министерства здравоохранения".

Вот что это значит для путешествий. Также посмотреть актуальные условия въезда в страны ЕС и другие страны мира можно на портале TripAdvisor от МИД.

На эту новость отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который объяснил в Twitter, что после попадания Украины в красный список ЕС по эпидопасности "тотального закрытия границ Евросоюза не будет".

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"Это рекомендация, а финальные решения будут приниматься каждой отдельной страной ЕС. МИД Украины активно работает с партнерами, чтобы сберечь максимальную свободу путешествий для украинцев", – добавил он.

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Евгений Пилипенко

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