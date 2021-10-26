США перевели Украину в список стран с наивысшим уровнем коронавирусной опасности

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перевели Украину на четвертый, самый высокий уровень риска для путешествий в связи с COVID-19. Об этом сообщает сайт CDC.

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CDC относит страну к четвертому уровню, если там за последние четыре недели регистрируется свыше 500 случаев заражения на 100 000 жителей.

На прошлой неделе с третьего на четвертый уровень перевели Сингапур.

Теперь Украина находится в компании таких стран, как Австрия, Багамы, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция и Британия.

С 11 октября 2021 года Франция ужесточила правила въезда для украинцев и стала пускать только вакцинированных туристов.

По данным Киевской школы экономики, в Украине прогнозируют до 30 000 новых случаев COVID-19 в сутки, пик будет в первой половине ноября.

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Виктория Найдёнова

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