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США перевели Украину в список стран с наивысшим уровнем коронавирусной опасности

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2021, 10:25
США перевели Украину в список стран с наивысшим уровнем коронавирусной опасности - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) перевели Украину на четвертый, самый высокий уровень риска для путешествий в связи с COVID-19. Об этом сообщает сайт CDC.

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CDC относит страну к четвертому уровню, если там за последние четыре недели регистрируется свыше 500 случаев заражения на 100 000 жителей.

На прошлой неделе с третьего на четвертый уровень перевели Сингапур.

Теперь Украина находится в компании таких стран, как Австрия, Багамы, Ботсвана, Хорватия, Греция, Ирландия, Ямайка, Мальдивы, Швейцария, Таиланд, Турция и Британия.

  • С 11 октября 2021 года Франция ужесточила правила въезда для украинцев и стала пускать только вакцинированных туристов.
  • По данным Киевской школы экономики, в Украине прогнозируют до 30 000 новых случаев COVID-19 в сутки, пик будет в первой половине ноября.

Читайте также: От COVID-19 полностью вакцинировали более 7 млн украинцев. Сделано более 16 млн прививок

Виктория Найдёнова
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туризм коронавирус  COVID-19
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