Франция ужесточает правила въезда для украинцев. Пустят только вакцинированных
Франция ужесточает правила въезда для украинцев, пускать будут только вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы в Telegram.
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Сообщается, что новые правила вступят в силу с 11 октября. Пускать во Францию из Украины будут туристов, которые привиты от COVID-19 вакцинами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm.
С момента получения последней дозы вакцины для въезда во Францию должно пройти семь дней. Исключение – однодозная вакцина Johnson and Johnson, после нее должно пройти 28 дней.
В списке нет вакцины Sinovac, которая используется в Украине, одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, но не Европейским Союзом.
- С 9 сентября Польша открыла границу для путешественников из Украины. Не проходить изоляцию могут туристы, которые переболели COVID-19 или были вакцинированы.
- 18 сентября Латвия ужесточила правила въезда для украинцев.
- 8 октября ЕС оставил Украину в зеленой зоне еще на две недели.
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