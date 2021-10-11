Франция ужесточает правила въезда для украинцев. Пустят только вакцинированных

Франция ужесточает правила въезда для украинцев, пускать будут только вакцинированных от коронавируса туристов. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы в Telegram.

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Сообщается, что новые правила вступят в силу с 11 октября. Пускать во Францию из Украины будут туристов, которые привиты от COVID-19 вакцинами Johnson and Johnson, AstraZeneca, Moderna, Pfizer, R-Pharm.

С момента получения последней дозы вакцины для въезда во Францию должно пройти семь дней. Исключение – однодозная вакцина Johnson and Johnson, после нее должно пройти 28 дней.

В списке нет вакцины Sinovac, которая используется в Украине, одобрена для экстренного применения Всемирной организацией здравоохранения, но не Европейским Союзом.

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Марк Сировой

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