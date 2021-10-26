От COVID-19 полностью вакцинировали более 7 млн украинцев. Сделано более 16 млн прививок
В Украине от коронавируса полностью вакцинировали более 7 млн человек. Всего сделали более 16 млн прививок от COVID-19, передает пресс-служба Минздрава.
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На утро 26 октября в Украине сделали 16 210 280 прививок от коронавируса. Хотя бы одной дозой вакцинированы 9 151 480 человек, двумя – 7 058 802 человека. Использовались такие вакцины:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 3 761 789 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 2 626 655;
AstraZeneca/Oxford – 1 153 127;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
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За сутки от COVID-19 вакцинировали 254 920 человек: первой дозой – 185 786, второй – 69 134. Разбивка по вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 122 920;
CoronaVac (Sinovac) – 86 471;
AstraZeneca/Oxford – 45 529.
- На прошлой неделе в Украине фиксировали рекорды по вакцинации от коронавируса. Это происходило на фоне рекордов по заболеваемости и смертности от коронавируса, ограничений для людей без COVID-сертификатов в красных зонах карантина и сфере межобластных перевозок, а также – внедрения обязательной вакцинации для педагогов и чиновников.
- С 8 ноября невакцинированных чиновников и педагогов будут отстранять от работы.
- Вчера в Украине зафиксировали рекордную смертность от коронавируса. За сутки скончались 734 больных COVID-19.
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