От COVID-19 полностью вакцинировали более 7 млн украинцев. Сделано более 16 млн прививок

В Украине от коронавируса полностью вакцинировали более 7 млн человек. Всего сделали более 16 млн прививок от COVID-19, передает пресс-служба Минздрава.

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На утро 26 октября в Украине сделали 16 210 280 прививок от коронавируса. Хотя бы одной дозой вакцинированы 9 151 480 человек, двумя – 7 058 802 человека. Использовались такие вакцины:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 3 761 789 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 2 626 655;

AstraZeneca/Oxford – 1 153 127;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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За сутки от COVID-19 вакцинировали 254 920 человек: первой дозой – 185 786, второй – 69 134. Разбивка по вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 122 920;

CoronaVac (Sinovac) – 86 471;

AstraZeneca/Oxford – 45 529.

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Марк Сировой

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