Коронавирус. В Украине хотя бы одной дозой вакцинировали 11 млн людей, за сутки – 270 000

В Украине вакцинировали от коронавируса более 11 млн человек за все время кампании иммунизации, за сутки прививки от COVID-19 получили 270 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 270 320 человек: первой дозой – 190 327, второй – 79 993. Использовали такие вакцины:

CoronaVac (Sinovac) – 129 567;

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 107 910;

AstraZeneca/Oxford – 32 843.

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С начала кампании иммунизации вакцинировали хотя бы одной дозой 11 086 045 человек, двумя – 7 762 884. По вакцинам:

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 635 112 вакцинированных;

CoronaVac (Sinovac) – 3 424 181;

AstraZeneca/Oxford – 1 416 845;

Spikevax (Moderna) – 1 102 042;

Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;

Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.

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Марк Сировой

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