Коронавирус. В Украине хотя бы одной дозой вакцинировали 11 млн людей, за сутки – 270 000
В Украине вакцинировали от коронавируса более 11 млн человек за все время кампании иммунизации, за сутки прививки от COVID-19 получили 270 000 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Вчера в Украине вакцинировали от коронавируса 270 320 человек: первой дозой – 190 327, второй – 79 993. Использовали такие вакцины:
CoronaVac (Sinovac) – 129 567;
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 107 910;
AstraZeneca/Oxford – 32 843.
Читайте также: До конца недели в Украину привезут почти три миллиона доз вакцины Moderna – Ляшко
С начала кампании иммунизации вакцинировали хотя бы одной дозой 11 086 045 человек, двумя – 7 762 884. По вакцинам:
Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – 4 635 112 вакцинированных;
CoronaVac (Sinovac) – 3 424 181;
AstraZeneca/Oxford – 1 416 845;
Spikevax (Moderna) – 1 102 042;
Covishield (произведенная в Индии AstraZeneca/Oxford) – 487 187;
Janssen (Johnson&Johnson) – 20 680.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных темпов на фоне пиков заболеваемости, ограничений для невакцинированных и людей без свежих тестов в красной зоне карантина. Массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал глава Минздрава Виктор Ляшко.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор".
- Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями погибших от COVID-19. Глава Минздрава заявил: антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
Читайте также: Украина на третьем месте в мире и на втором в Европе по числу умерших от COVID-19 за сутки
Комментарии