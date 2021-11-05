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Украина на третьем месте в мире и на втором в Европе по числу умерших от COVID-19 за сутки

Цей матеріал також доступний українською
05.11.2021, 06:50
Украина на третьем месте в мире и на втором в Европе по числу умерших от COVID-19 за сутки - Фото
Иллюстративное фото: Ronald Wittek/EPA

Украина находится на третьем месте в мире по суточному числу умерших от коронавируса, на первом – Россия. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Worldometer.

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3 ноября список первых пяти стран в мире по суточной смертности от COVID-19 выглядел так:

1. Россия – 1195 умерших за сутки;

2. США – 1149;

3. Украина – 699;

4. Румыния – 434;

5. Бразилия – 411.

В Европе Украина занимает второе место по суточной смертности от COVID-19, на первом Россия, на третьем Румыния, на четвертом Польша (250 умерших за сутки), на пятом Великобритания (214).

По числу выявленных за сутки заболевших Украина четвертая в Европе (больше всего заболевших в России) и шестая в мире (больше всего заболевших в США):

Украина на третьем месте в мире и на втором в Европе по числу умерших от COVID-19 за сутки

Читайте также: В ближайшие недели ситуация с коронавирусом стабилизируется – Шмыгаль

Денис Юдин
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коронавирус COVID-19
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