Украина на третьем месте в мире и на втором в Европе по числу умерших от COVID-19 за сутки
Украина находится на третьем месте в мире по суточному числу умерших от коронавируса, на первом – Россия. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Worldometer.
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3 ноября список первых пяти стран в мире по суточной смертности от COVID-19 выглядел так:
1. Россия – 1195 умерших за сутки;
2. США – 1149;
3. Украина – 699;
4. Румыния – 434;
5. Бразилия – 411.
В Европе Украина занимает второе место по суточной смертности от COVID-19, на первом Россия, на третьем Румыния, на четвертом Польша (250 умерших за сутки), на пятом Великобритания (214).
По числу выявленных за сутки заболевших Украина четвертая в Европе (больше всего заболевших в России) и шестая в мире (больше всего заболевших в США):
- В Киеве и 15 областях действует красная зона карантина. Аналитики КШЭ прогнозируют, что в красную зону могут перейти еще Харьковская, Волынская и Тернопольская области.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных на фоне ограничений для невакцинированных и людей без свежих тестов в красной зоне карантина. Массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал глава Минздрава Виктор Ляшко.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор".
- Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями погибших от COVID-19. Глава Минздрава заявил: антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
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