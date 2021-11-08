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Сегодня вступает в силу приказ об обязательной вакцинации: список профессий

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 07:40
Сегодня вступает в силу приказ об обязательной вакцинации: список профессий - Фото
Вакцинация в Украине (фото - Volodymyr Petrov, EPA)

Сегодня, 8 ноября 2021 года, вступает в силу указ Министерства здравоохранения об отстранении от работы чиновников и учителей, не прошедших вакцинацию от COVID-19.

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Вакцинироваться от коронавируса обязаны сотрудники:

– центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

– местных госадминистраций и их структурных подразделений;

– учреждений высшего, последипломного, профессионального предвузовского, профессионально-технического, общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного и специализированного образования, а также научных учреждений, независимо от формы собственности.

Невакцинированные сотрудники должны быть отстранены от работы без сохранения зарплаты, также на период отстранения им не будут оплачиваться больничные.

Те, кто не успел пройти полный курс вакцинации и привиты только одной дозой, смогут продолжить работу.

Не могут быть отстранены от работы сотрудники, имеющие противопоказания к вакцинации и предоставившие соответствующее медицинское заключение.

  • Перечень профессий, требующих обязательной вакцинации, может быть расширен.
  • В Минздраве пояснили, как именно должны отстранять от работы невакцинированных.

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Денис Юдин
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отстранение вакцинация коронавирус COVID-19
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