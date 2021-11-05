Обязательная вакцинация. Отстраненным от работы украинцам не будут оплачивать больничные

Украинцам, отстраненным от работы из-за отказа от вакцинации от коронавируса, не будут выплачиваться пособия по больничным листкам, если они заболеют в период отстранения. Об этом сообщает пресс-служба Фонда соцстрахования.

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"Выплата не производится за те дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей", – сказано в сообщении.

В фонде говорят, что помощи по временной потере трудоспособности в указанном случае не финансируются, поскольку, в соответствии с законодательством, компенсируется заработок, потерянный застрахованным лицом за время лечения.

"В случае отстранения от работы с прекращением выплаты заработной платы работнику, не соблюдающему требования по обязательной вакцинации против COVID-19, факт потери заработка из-за болезни или травмы в такой период отсутствует", – говорится в сообщении.

С 8 ноября обязательной вакцинации от коронавируса подлежат педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций. В случае отказа от прививки, их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Одобрения ожидает расширенный перечень профессий, работники которых должны быть обязательно вакцинированы.

В Минздраве пояснили, как именно должны отстранять от работы невакцинированных.

Вадим Ребрина

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