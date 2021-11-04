В Минздраве пояснили, как именно должны отстранять от работы невакцинированных

Руководитель предприятия, которое подпадает под приказ Минздрава об обязательной вакцинации от коронавируса, сначала должен проинформировать сотрудников о правовых последствиях отказа от прививки, затем, в случае отказа, — составить акт и издать приказ об отстранении. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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В ведомстве рассказали, как именно должно осуществляться отстранение невакцинированных работников определенных сфер с 8 ноября.

В первую очередь руководитель предприятия должен проинформировать работников о правовых последствиях, в случае уклонения или отказа от прививки. Речь идет об отстранении от работы без сохранения зарплаты до того момента, пока работник не получит хотя бы одну дозу вакцины.

Затем руководитель предприятия должен составить соответствующий акт.

При этом не могут быть отстранены работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение. Пока форма справки о противопоказаниях находится на утверждении. Ее можно будет взять не раньше, чем 8 ноября. Главсанврач Игорь Кузин подчеркнул, что в справке не будет указываться диагноз, поэтому руководитель может требовать ее вполне законно.

Работники, получившие по меньшей мере одну дозу вакцины, также не могут быть отстранены от работы.

Отстранение происходит путем издания приказа или распоряжения руководителя. Приказ при этом должен быть обязательно доведен до сведения того, кого отстраняют.

В Минздраве подчеркивают, что увольнять работника из-за отсутствия прививки незаконно. Для этого нет правовых оснований.

Если во время проверки уполномоченного органа окажется, что на предприятии работают уклоняющиеся или отказывающиеся от прививки, то в таком случае речь будет идти о нарушении статьи о правилах карантина людей Кодекса об админнарушениях. Ответственность для должностного лица – штраф от 34 000 грн.

С 8 ноября обязательной вакцинации от коронавируса подлежат педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений на местах, а также работники местных государственных администраций. В случае отказа от прививки, их будут отстранять от работы без сохранения зарплаты.

Одобрения ожидает расширенный перечень профессий, работники которых должны быть обязательно вакцинированы.







Вадим Ребрина

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