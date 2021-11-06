Коронавирус. В Украине зафиксировано наибольшее число умерших за сутки с начала эпидемии
Вчера, 5 ноября, в Украине выявили 25 063 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 26 488), 793 пациента с COVID-19 умерли (сутками ранее – 696) – это наибольшее число летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1541 ребенок и 398 медиков. Госпитализированы 5057 человек (сутками ранее – 5497), выздоровели 11 817 пациентов (днем ранее – 13 281).
Официально за 5 ноября сделаны 149 446 тестов на коронавирус (148 001 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 058 014 заболевших, 2 504 236 пациентов выздоровели, 71 635 человек умерли. Проведено более 14,8 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях:
Днепропетровская область – 2616 заболевших за сутки;
Одесская – 2177;
Харьковская – 1535;
Львовская – 1465;
Киев – 1426;
Донецкая – 1408;
Запорожская – 1096;
Ровенская – 1079;
Хмельницкая – 1057;
Полтавская – 963;
Черниговская – 963;
Сумская – 960;
Ивано-Франковская – 881;
Киевская – 876;
Житомирская – 834;
Херсонская – 808;
Винницкая – 781;
Тернопольская – 746;
Николаевская – 715;
Черкасская – 669;
Луганская – 513;
Черновицкая – 511;
Волынская – 466;
Закарпатская – 345;
Кировоградская – 173.
- В Киеве и 15 областях действует красная зона карантина. Аналитики КШЭ прогнозируют, что в красную зону могут перейти еще Харьковская, Волынская и Тернопольская области.
- В Украине темпы вакцинации ускорились до рекордных на фоне ограничений для невакцинированных и людей без свежих тестов в красной зоне карантина. Массовая вакцинация вывела на плато количество госпитализаций, отмечал глава Минздрава Виктор Ляшко.
- 3 ноября в Киеве прошел протест противников вакцинации от коронавируса и карантинных ограничений, а также сторонников разнообразных идей, что "пандемия – это заговор".
- Ляшко назвал акцию насмешкой над медиками и семьями погибших от COVID-19. Глава Минздрава заявил: антивакцинаторский дух быстро исчезает в реанимациях.
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