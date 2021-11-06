Коронавирус. В Украине зафиксировано наибольшее число умерших за сутки с начала эпидемии

Вчера, 5 ноября, в Украине выявили 25 063 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 26 488), 793 пациента с COVID-19 умерли (сутками ранее – 696) – это наибольшее число летальных случаев за сутки с начала эпидемии. Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1541 ребенок и 398 медиков. Госпитализированы 5057 человек (сутками ранее – 5497), выздоровели 11 817 пациентов (днем ранее – 13 281).

Официально за 5 ноября сделаны 149 446 тестов на коронавирус (148 001 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 3 058 014 заболевших, 2 504 236 пациентов выздоровели, 71 635 человек умерли. Проведено более 14,8 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях:

Днепропетровская область – 2616 заболевших за сутки;

Одесская – 2177;

Харьковская – 1535;

Львовская – 1465;

Киев – 1426;

Донецкая – 1408;

Запорожская – 1096;

Ровенская – 1079;

Хмельницкая – 1057;

Полтавская – 963;

Черниговская – 963;

Сумская – 960;

Ивано-Франковская – 881;

Киевская – 876;

Житомирская – 834;

Херсонская – 808;

Винницкая – 781;

Тернопольская – 746;

Николаевская – 715;

Черкасская – 669;

Луганская – 513;

Черновицкая – 511;

Волынская – 466;

Закарпатская – 345;

Кировоградская – 173.

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Денис Юдин

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