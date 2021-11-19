Австрия закрывается на локдаун, с февраля власти планируют обязательную вакцинацию всех
В Австрии с 22 ноября вводится общенациональный локдаун для всего населения, включая вакцинированных и переболевших. Об этом сегодня объявил канцлер страны Александер Шалленберг.
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15 ноября в Австрии был введен жесткий локдаун для непривитых, которых просили выходить из дома только в случае крайней необходимости. Полный локдаун стал необходим из-за резкого увеличения числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, пояснил канцлер.
Шалленберг также заявил, что правительство предполагает сделать вакцинацию обязательной с 1 февраля. Сейчас в Австрии полностью вакцинировано от COVID-19 около 65% населения, это один из самых низких показателей в Евросоюзе.
Всеобщий локдаун вводится на 10 дней, а затем при необходимости может быть продлен, но не более чем еще на 10 дней. Не позднее 13 декабря для вакцинированных и переболевших ограничения будут сняты.
Хотя министр здравоохранения Австрии Вольфганг Мюкштайн ранее подтвердил, что школы и детские сады во локдауна будут работать, однако канцлер пояснил, что родители могут по своему усмотрению оставлять детей дома.
По данным министерства здравоохранения Австрии, коронавирусом уже переболел каждый девятый гражданин страны.
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