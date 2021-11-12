Коронавирус. Красная зона карантина расширилась на одну область, а желтая – сократилась
Красная зона карантина в Украине расширилась на одну область, желтая зона, наоборот, сократилась. Данные об уровнях эпидемиологической опасности опубликованы на сайте Минздрава.
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После добавления Черкасской области в красной зоне сейчас находятся Киев и 17 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Здесь действуют наиболее строгие карантинные ограничения.
На оранжевом уровне эпидопасности находятся Винницкая, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. После перехода Тернопольской области на оранжевый уровень, в желтой зоне остались только Закарпатская и Кировоградская области.
Показатели эпидопасности по областям:
- 9 ноября ЕС исключил Украину из зеленого списка для путешествий. Однако страны ЕС не начали массово закрывать границы. Список доступных стран для въезда и правила пересечения границы смотрите здесь.
- Ученые НАН говорят, что Украина, похоже, прошла осенний пик волны коронавируса, однако Киев к нему только приближается.
- За прошедшие сутки, 11 ноября, в Украине выявили 24 000 новых заболевших коронавирусом.
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