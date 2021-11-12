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Коронавирус. Красная зона карантина расширилась на одну область, а желтая – сократилась

Цей матеріал також доступний українською
12.11.2021, 10:20
Коронавирус. Красная зона карантина расширилась на одну область, а желтая – сократилась - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Красная зона карантина в Украине расширилась на одну область, желтая зона, наоборот, сократилась. Данные об уровнях эпидемиологической опасности опубликованы на сайте Минздрава.

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После добавления Черкасской области в красной зоне сейчас находятся Киев и 17 областей: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. Здесь действуют наиболее строгие карантинные ограничения.

На оранжевом уровне эпидопасности находятся Винницкая, Полтавская, Тернопольская, Харьковская и Черновицкая области. После перехода Тернопольской области на оранжевый уровень, в желтой зоне остались только Закарпатская и Кировоградская области.

Показатели эпидопасности по областям:

Коронавирус. Красная зона карантина расширилась на одну область, а желтая – сократилась

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Денис Юдин
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карантин коронавирус COVID-19 красная зона
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