НАН: Реальная эффективность вакцин в Украине – на 87% ниже риск попасть в больницу
Вакцинация от коронавируса двумя дозами в Украине демонстрирует эффективность в 87% от госпитализации, одной дозой – 67%. О таком расчетном уровне эффективности использованных в Украине вакцин сообщает пресс-служба Академии наук.
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В НАН пишут, что среди частично вакцинированных (одной дозой) госпитализации случались на 67% реже, чем среди невакцинированных граждан. Вакцинированные двумя дозами попадали в больницы на 87% реже, чем непривитые.
Также сегодня утром пресс-служба Минздрава отмечала, что среди госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе 91,1% пациентов не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.
- Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что вакцины от коронавируса спасают одну жизнь в Украине каждые шесть минут. По его словам, ускорение темпов вакцинации помогло вывести на плато госпитализации.
- Украине начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников. Минздрав расширил список профессий с обязательной вакцинацией: у трех категорий работников есть время до 9 декабря, чтобы привиться.
- Также на людей без зеленых COVID-сертификатов действуют ограничения красной зоны карантина и ограничения на межобластные поездки. Кроме того, таким людям запрещен проезд в киевском общественном транспорте.
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