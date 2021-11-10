НАН: Реальная эффективность вакцин в Украине – на 87% ниже риск попасть в больницу

Вакцинация от коронавируса двумя дозами в Украине демонстрирует эффективность в 87% от госпитализации, одной дозой – 67%. О таком расчетном уровне эффективности использованных в Украине вакцин сообщает пресс-служба Академии наук.

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В НАН пишут, что среди частично вакцинированных (одной дозой) госпитализации случались на 67% реже, чем среди невакцинированных граждан. Вакцинированные двумя дозами попадали в больницы на 87% реже, чем непривитые.

Также сегодня утром пресс-служба Минздрава отмечала, что среди госпитализированных с коронавирусом на прошлой неделе 91,1% пациентов не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.

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Марк Сировой

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