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СБУ накрыла масштабную схему подделки COVID-сертификатов. Их намерены аннулировать

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 11:46
СБУ накрыла масштабную схему подделки COVID-сертификатов. Их намерены аннулировать - Фото
Схема фейковых COVID-сертификатов, Ивано-Франковская область (фото - СБУ)

В Ивано-Франковской области раскрыли масштабную схему по подделке COVID-сертификатов, по данным следствия, медик списывала неиспользованные вакцины от коронавируса. Служба безопасности Украины инициирует аннулирование фейковых документов, передает пресс-центр СБУ.

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По данным СБУ, схему организовала замдиректора одной из коммунальных больниц области. К ней обращались люди, которые не хотели вакцинироваться от коронавируса, но хотели иметь сертификат в приложении Дія.

За 2500 грн медик не делала им прививки и незаконно вносила их как вакцинированных в электронную систему eHealth, неиспользованную вакцину она списывала, пишут в СБУ.

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Отмечается, что во время обысков в ее кабинете изъяли компьютерную технику, журнал учета якобы вакцинированных лиц и другие документы. СБУ будет инициировать аннулирование свидетельств о вакцинации тех, кто был внесен в систему незаконно.

СБУ накрыла масштабную схему подделки COVID-сертификатов. Их намерены аннулировать

СБУ накрыла масштабную схему подделки COVID-сертификатов. Их намерены аннулировать

Также правоохранители планируют объявить медику о подозрении в незаконном вмешательстве в работу автоматизированных систем.

В СБУ напомнили, что за подделку COVID-сертификатов грозит штраф до 17 000 грн, арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет. За использование заведомо фальшивых документов – до двух лет ограничения свободы.

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Марк Сировой
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сбу медики вакцинация вакцина Ивано-Франковская область коронавирус COVID-сертификат
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