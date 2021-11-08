Почему ученые в США рекомендовали вакцинировать детей от COVID-19: наглядная таблица

От COVID-19 за прошлый год в США умерло втрое больше детей 5–11 лет, чем за аналогичный период до внедрения вакцин от ротавирусной инфекции: 66 против 20. Показатели по ветрянке, краснухе, менингококковой инфекции и гепатиту А еще больше не в пользу ковида, и все эти болезни предотвращаются вакцинацией. Об этом говорится в выводах заседания совещательного комитета по иммунизации (ACIP) при Центрах по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые предварительно рекомендовали вакцину Pfizer-BioNTech детям этого возраста.

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По данным CDC, с начала пандемии коронавирусной инфекции среди детей 5-11 лет в США только официально зарегистрировано 1,9 млн случаев заболевания, 8300 госпитализаций (частота аналогична сезонному гриппу), 2316 случаев мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C), и 94 смерти.

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Власти США одобрили вакцинацию детей такого возраста в конце октября.

Клинические исследование вакцинации детей 5–11 лет Pfizer-BioNTech на фазе II/III показали эффективность почти 91% в предотвращении симптомов COVID-19. Серьезные "побочки" в группах привитых вакциной и плацебо практически не наблюдались (0,07% против 0,1%).

Смоделировав воздействия вакцинации против COVID-19 на детей этого возраста, ученые получили такие результаты:

— ожидается ускорение снижения заболеваемости, сокращение совокупной заболеваемости в стране примерно на 8% (~600 000 случаев) с ноября 2021 года по март 2022-го;

— вакцинация детей 5–11 лет снизит вероятность, но не устранит риск появления новых штаммов.

— снижение риска "долгого ковида" и других пост-COVID-состояний.

— снижение количества дней пропусков школы из-за болезни.

Выводы экспертов, что даст вакцинация против коронавируса у детей этого возраста.

С 30 июля 2021 года Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.

По данным на 26 октября, за все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 29 000 детей, из них 42 ребенка умерли.

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Евгений Пилипенко

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