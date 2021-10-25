Сейчас в Украине 29 000 детей болеют COVID-19, за время пандемии умерли 42 ребенка – МОЗ

Сейчас в Украине коронавирусная болезнь диагностирована в более чем 29 000 детей, за время пандемии умерли 42 ребенка. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Министерства охраны здоровья.

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По данным МОЗ, за время пандемии в Украине коронавирусной болезни диагностировали у 152 790 детей, умерли 42 несовершеннолетних украинца.

Сейчас COVID-19 болеют более 29 000 детей.

На стационарном лечении находится 760 больных коронавирусной болезнью и 340 детей с подозрением COVID-19.

По информации Минздрава, занятость коек составляет, предназначенных для несовершеннолетних с COVID-19 составляет 22%.

СПРАВКА. С 23 сентября 2021 года по всей Украине был установлен желтый уровень эпидемиологической опасности. Позднее часть областей перешли в красную зону. Желтая зона предусматривает ряд ограничений, одно из которых – образовательные учреждения могут работать офлайн при вакцинации 80% работников хотя бы одной дозой. Обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для педагогов и чиновников. В Минздраве и Верховной Раде хотят расширить этот перечень.

14 октября сообщалось, что в МОЗ и МОН обсуждают возможность продления осенних каникул в школах до трех или четырех недель из-за ситуации с развитием эпидемии COVID-19.

По состоянию на 25 октября Украина находится на третьем месте в мире и на втором в Европе по суточной смертности от COVID-19.

В красной зоне карантина - шесть областей: Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская, Сумская и Донецкая.

В первой половине ноября КШЭ прогнозирует в Украине до 30 000 новых случаев COVID-19 в сутки.

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Наталия Медведева

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