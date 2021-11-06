Коста-Рика первой в мире сделала вакцинацию детей от коронавируса обязательной
06.11.2021, 15:45
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)
Коста-Рика стала первой в мире страной, которая сделала обязательной вакцинацию от коронавируса для детей. Об этом сообщает BBC.
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Прививка от коронавируса пополнит список обязательных детских прививок, заявили медицинские чиновники Коста-Рики.
Вакцина будет приобретаться у Pfizer с марта 2022 года для вакцинации всех детей младше 12 лет.
Коста-Рика получит 3,5 млн доз вакцины Pfizer, из которых для детей зарезервируют 1,5 млн. Остальные предназначены для вакцинации третьей дозой тех, кто оказывает первую помощь, людей с ослабленным иммунитетом и пожилых.
Полную вакцинацию в Коста-Рике прошли около 55% взрослых, более 70% людей в возрасте от 12 до 19 лет привиты хотя бы одной дозой.
- С 30 июля 2021 года Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.
- 29 октября вакцинацию от коронавируса детей от 5 до 11 лет разрешили в США.
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