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В США регулятор разрешил вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 23:48
В США регулятор разрешил вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет - Фото
Фото: EPA-EFE/Rodrigo Sura

Сегодня, 29 октября, в США Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) санкционировало использование вакцины от COVID-19 компании Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщает CNBC.

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Распределение прививок для детей от 5 до 11 лет, которых в США насчитывается 28 млн, начнется на следующей неделе, после завершения процедуры утверждения на местах.

Разрешение FDA было принято после того, как Консультативный комитет агентства по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам подавляющим большинством голосов 26 октября проголосовал за уменьшенную дозу вакцины Pfizer для маленьких детей.

В Pfizer-BioNTech заявили, что ее вакцина для детей дозой, которая составляет одну треть дозы, применяемой для взрослых, более чем на 90% эффективна в предотвращении бессимптомной инфекции. 

Там также сообщили, что прививки хорошо переносились маленькими детьми, вызывая побочные эффекты, сопоставимые с теми, которые наблюдались при исследовании людей в возрасте от 16 до 25 лет.

По данным Американской академии педиатрии, по состоянию на 21 октября почти 6,3 млн детей дали положительный результат на COVID-19 с начала пандемии, хотя эксперты в области здравоохранения уточняют, что это количество, вероятно, намного выше. 

По данным FDA, по состоянию на 17 октября в США был зарегистрирован 691 случай смерти от коронавирус среди людей в возрасте до 18 лет, из них 146 – в возрастной группе от 5 до 11 лет.

Администрация президента США Джо Байдена заявила, что уже закупила достаточно доз для вакцинации всех 28 млн детей в возрасте от 5 до 11 лет в США, и заявила, что готова сделать первые 15 млн прививок в первую неделю после утверждения вакцины.

  • С 30 июля 2021 года Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу. 
  • По данным на 26 октября, за все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 29 000 детей, из них 42 ребенка умерли. 

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Наталия Медведева
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дети вакцинация коронавирус Pfizer
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