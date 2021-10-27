Вакцинация от COVID-19. В США рекомендовали одобрить прививки для детей от пяти лет

Американские эксперты Совещательного комитета Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов рекомендовали разрешить в США вакцину Pfizer от COVID-19 для детей от пяти до 11 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

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Эксперты убеждены, что преимущества прививки превышают риски ее использования, но решение совета не окончательное, отмечает издание. Вопрос о вакцинации детей в США будет решаться 2 ноября на собрании Центров контроля и профилактики заболеваний.

Специалисты совещательного комитета в своем решении ссылались на недавнее исследование Pfizer-BioNTech. Изначально в нем участвовали 2268 детей, но позже количество испытуемых расширили до 4500. Две трети из них получали вакцину, а остальные – плацебо.

Детям давали 10 мкг вакцины двумя дозами с интервалом в три недели. Это одна треть дозы для пациентов старше 12 лет, отмечает издание.

Результаты показали – Pfizer на 91% эффективен в предотвращении проявлений коронавирусной инфекции. Среди вакцинированных коронавирусом заболели трое, среди получивших плацебо – 16 человек. Побочные эффекты были такими же, как и у 16-25 летних.

По данным издания, данные о вакцинации детей от 2 до 4 лет и от 6 месяцев до 2 лет Pfizer получит в конце этого или в начале следующего года.

С 30 июля 2021 года Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.

По данным на 26 октября, за все время пандемии в Украине коронавирусом заразились 29 000 детей, из них 42 ребенка умерли.

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Елизавета Кумбер

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