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Эффективность вакцины Pfizer от COVID-19 для детей превышает риски миокардита – FDA

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23.10.2021, 11:20
Эффективность вакцины Pfizer от COVID-19 для детей превышает риски миокардита – FDA - Фото
Вакцина от коронавируса Pfizer (фото - ЕРА)

Преимущества от вакцины производства Pfizer для детей от 5 до 11 лет превышают риски, заявили специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Об этом сообщает Reuters.

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Вчера, 22 октября, представители Pfizer заявили, что клинические испытания показали эффективность вакцины против коронавируса для детей от 5 до 11 лет на уровне 90,7%.

Сотрудники FDA заявили, что если предполагаемое количество случаев миокардита, связанного с вакцинацией, в этой возрастной группе будет таким же, как у детей от 12 до 15 лет, то число предотвращенных госпитализаций из-за коронавируса превысит риск госпитализаций от миокардита. В Pfizer предполагают, что риск для детей от 5 до 11 лет будет даже ниже, поскольку им вводят только треть от той дозы, которую получали дети от 12 лет и старше.

В исследовании принимали участие 2268 детей, две трети из них получили вакцину Pfizer, треть – плацебо. Среди вакцинированных коронавирусом заболели трое, среди получивших плацебо – 16 человек. Эффективность вакцины превысила 90%.

Вакцина от Pfizer может стать первой, которую FDA разрешит давать детям от 5 до 11 лет. Решение будет принято во вторник, 26 октября. Прививки могут быть доступны в США с начала ноября.

  • С 30 июля 2021 года Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу. 
  • За прошедшие сутки в Украине у 1777 детей выявили коронавирус.
Денис Юдин
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вакцинация коронавирус COVID-19 Pfizer-BioNTech
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