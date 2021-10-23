Эффективность вакцины Pfizer от COVID-19 для детей превышает риски миокардита – FDA

Преимущества от вакцины производства Pfizer для детей от 5 до 11 лет превышают риски, заявили специалисты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Об этом сообщает Reuters.

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Вчера, 22 октября, представители Pfizer заявили, что клинические испытания показали эффективность вакцины против коронавируса для детей от 5 до 11 лет на уровне 90,7%.

Сотрудники FDA заявили, что если предполагаемое количество случаев миокардита, связанного с вакцинацией, в этой возрастной группе будет таким же, как у детей от 12 до 15 лет, то число предотвращенных госпитализаций из-за коронавируса превысит риск госпитализаций от миокардита. В Pfizer предполагают, что риск для детей от 5 до 11 лет будет даже ниже, поскольку им вводят только треть от той дозы, которую получали дети от 12 лет и старше.

В исследовании принимали участие 2268 детей, две трети из них получили вакцину Pfizer, треть – плацебо. Среди вакцинированных коронавирусом заболели трое, среди получивших плацебо – 16 человек. Эффективность вакцины превысила 90%.

Вакцина от Pfizer может стать первой, которую FDA разрешит давать детям от 5 до 11 лет. Решение будет принято во вторник, 26 октября. Прививки могут быть доступны в США с начала ноября.

С 30 июля 2021 года Минздрав рекомендовал делать прививки детям от 12 до 18 лет, у которых есть показания: тяжелые соматические заболевания или необходимость выезда за границу, в том числе на учебу.

За прошедшие сутки в Украине у 1777 детей выявили коронавирус.

Денис Юдин

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