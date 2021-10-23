Коронавирус. За сутки выявили более 23 000 новых заболевших, почти 500 человек умерли
Вчера, 22 октября, в Украине выявили 23 229 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 23 785), 483 пациента с COVID-19 умерли (сутками ранее – 614). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.
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Среди заболевших – 1777 детей и 438 медиков. Госпитализированы 5362 человека (сутками ранее – 5141), выздоровели 8330 пациентов (днем ранее – 8530).
Официально за 22 октября сделано 137 624 теста на коронавирус (134 329 сутками ранее).
За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 748 614 заболевших, 2 369 695 пациентов выздоровели, 63 486 человек умерли. Проведено более 13,9 млн ПЦР-тестов.
Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях:
Днепропетровская область – 1832 заболевших за сутки;
Львовская – 1754;
Одесская – 1499;
Харьковская – 1409;
Донецкая – 1230;
Киев – 1221;
Житомирская – 1145;
Запорожская – 1136;
Полтавская – 1094;
Сумская – 1085;
Хмельницкая – 1075;
Киевская – 975;
Херсонская – 956;
Ровенская – 946;
Черниговская – 831;
Черкасская – 683;
Луганская – 652;
Ивано-Франковская – 638;
Черновицкая – 576;
Тернопольская – 557;
Волынская – 517;
Николаевская – 483;
Винницкая – 428;
Закарпатская – 350;
Кировоградская – 157.
- Пять областей Украины находятся в красной зоне карантина, с сегодня, 23 октября в нее войдет и Сумская область. По словам мэра столицы Виталия Кличко, Киев на днях перейдет в красную зону.
- Кабмин поручил точечно усилить карантин в Черниговской, Львовской, Ровенской и Житомирской областях. В правительстве также заявили, что семь областей рискуют попасть в красную зону карантина, если там не усилят ограничения.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что есть два варианта: локдаун или массовая вакцинация от коронавируса.
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