Коронавирус. За сутки выявили более 23 000 новых заболевших, почти 500 человек умерли

Вчера, 22 октября, в Украине выявили 23 229 новых случаев инфицирования коронавирусом (днем ранее – 23 785), 483 пациента с COVID-19 умерли (сутками ранее – 614). Данные опубликованы пресс-службой Министерства здравоохранения.

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Среди заболевших – 1777 детей и 438 медиков. Госпитализированы 5362 человека (сутками ранее – 5141), выздоровели 8330 пациентов (днем ранее – 8530).

Официально за 22 октября сделано 137 624 теста на коронавирус (134 329 сутками ранее).

За все время эпидемии коронавируса в Украине зарегистрированы 2 748 614 заболевших, 2 369 695 пациентов выздоровели, 63 486 человек умерли. Проведено более 13,9 млн ПЦР-тестов.

Больше всего заболевших COVID-19 за сутки в Днепропетровской, Львовской, Одесской, Харьковской и Донецкой областях:

Днепропетровская область – 1832 заболевших за сутки;

Львовская – 1754;

Одесская – 1499;

Харьковская – 1409;

Донецкая – 1230;

Киев – 1221;

Житомирская – 1145;

Запорожская – 1136;

Полтавская – 1094;

Сумская – 1085;

Хмельницкая – 1075;

Киевская – 975;

Херсонская – 956;

Ровенская – 946;

Черниговская – 831;

Черкасская – 683;

Луганская – 652;

Ивано-Франковская – 638;

Черновицкая – 576;

Тернопольская – 557;

Волынская – 517;

Николаевская – 483;

Винницкая – 428;

Закарпатская – 350;

Кировоградская – 157.

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Денис Юдин

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