Подделка COVID-документов. Правоохранительный комитет поддержал ужесточение наказания
01.11.2021, 19:16
Иллюстративное фото (Фото: diia.gov.ua)
Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об ужесточении наказания за подделку COVID-документов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале.
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Комитет Рады рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №6084, написал он.
Законопроектом №6084 предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213, которая предусматривает:
- штраф от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней;
- для медиков – от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках;
- штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет за изготовление и сбыт поддельных документов о прививках.
За повторные правонарушения или за нарушения по предварительному сговору наказание будет усиливаться.
- Законопроект №6084 был одобрен комитетом Рады по вопросам здоровья нации 6 октября. Его рассмотрят завтра на внеочередном заседании Рады.
- По состоянию на 23 октября открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.
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