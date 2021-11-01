Подделка COVID-документов. Правоохранительный комитет поддержал ужесточение наказания

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об ужесточении наказания за подделку COVID-документов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале.

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Комитет Рады рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №6084, написал он.

Законопроектом №6084 предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213, которая предусматривает:

штраф от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней;

для медиков – от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках;

штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет за изготовление и сбыт поддельных документов о прививках.

За повторные правонарушения или за нарушения по предварительному сговору наказание будет усиливаться.

Законопроект №6084 был одобрен комитетом Рады по вопросам здоровья нации 6 октября. Его рассмотрят завтра на внеочередном заседании Рады.

По состоянию на 23 октября открыто около 800 уголовных дел о подделке сертификатов.

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов и обещает методично доводить их до приговоров.

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Елизавета Кумбер

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