UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Подделка COVID-документов. Правоохранительный комитет поддержал ужесточение наказания

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2021, 19:16
Подделка COVID-документов. Правоохранительный комитет поддержал ужесточение наказания - Фото
Иллюстративное фото (Фото: diia.gov.ua)

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал законопроект об ужесточении наказания за подделку COVID-документов. Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук на своем Telegram-канале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Комитет Рады рекомендовал Верховной Раде принять законопроект №6084, написал он.

Законопроектом №6084 предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 3213, которая предусматривает:

  • штраф от 17 000 до 34 000 грн или ограничение свободы на срок до двух лет за использование поддельных документов о прививках против особо опасных инфекционных болезней;
  • для медиков – от 34 000 до 68 000 грн или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от одного до трех лет за внесение ложных сведений в медицинскую документацию о прививках;
  • штраф от 85 000 до 170 000 грн или лишение свободы на срок до трех лет за изготовление и сбыт поддельных документов о прививках.

За повторные правонарушения или за нарушения по предварительному сговору наказание будет усиливаться.

Скриншот: Тарас Мельничук/Telegram

Читайте также: Полиция купила поддельный COVID-сертификат на имя Савика Шустера: продавцы задержаны

Елизавета Кумбер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
верховная рада кабмин вакцинация прививка тарас мельничук коронавирус COVID-сертификат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 