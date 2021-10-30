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Полиция купила поддельный COVID-сертификат на имя Савика Шустера: продавцы задержаны

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30.10.2021, 17:55
Полиция купила поддельный COVID-сертификат на имя Савика Шустера: продавцы задержаны - Фото
Снимок экрана 2021-10-30 в 17.43.33

Полиция в рамках разоблачения фальсификаторов COVID-документов заказала поддельный сертификат на имя журналиста Савика Шустера, который сейчас болеет коронавирусом и находится на самоизоляции в Италии. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал об этом в эфире "Свободы слова с Савиком Шустером".

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По словам Енина, отрицательный ПЦР-тест и сертификат о прививке на имя Шустера купили за 250 евро у "одного из винницких мошенников, который действовал вместе с медработниками".

Он оставил в студии ток шоу копии документов. Оригиналы, по его словам, приобщены к материалам уголовного дела. Люди, у которых купили подделку, уже задержаны, сказал представитель МВД.

"Удивляет, как ловкачей не остановило хотя бы известное имя журналиста. Уже не говоря о том, что выбор как-будто очевиден: получить 250 евро за подделку или возможность получить 6 лет тюрьмы. Грозит неволя и врачам, ставшим друзьями мошенников", – передает слова Енина пресс-служба МВД.

По ее данным, только за неделю открыто 100 уголовных производств за подделку COVID-документов. Постоянно работают более 1200 мониторинговых мобильных групп, проверяющих COVID-документы на подлинность. Также специалисты мониторят интернет, сообщили в МВД.

Читайте также: В Украине могут ужесточить ответственность за подделку covid-документов: до 8 лет тюрьмы

Вадим Ребрина
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