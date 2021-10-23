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Венедиктова продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов: Вас найдут, я обещаю

Цей матеріал також доступний українською
23.10.2021, 16:51
Венедиктова продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов: Вас найдут, я обещаю - Фото
Ирина Венедиктова (Фото: пресс-служба Офиса генпрокурора)

Генпрокурор Ирина Венедиктова взяла под личный контроль уголовные дела о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и обещает методично доводить их до приговоров. Об этом она написала в Facebook.

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Генпрокурор назвала "негодяями" тех, кто торгует поддельными сертификатами, сравнив их деятельность с "торговлей человеческими жизнями".

"Предупреждаю, от меня пощады не ждите. Я довела эту позицию всем без исключения прокурорам – такие производства мы с вами берем под личный контроль и методично доводим до приговоров. Никаких раскачиваний и размышлений – отвечаем "взаимностью", так сказать", – написала Венедиктова.

При этом она отметила, что отвечать будут как продавцы, так и покупатели "липы". На Волыни, к примеру, суд вынес пять приговоров в отношении людей, которые попались с поддельными международными свидетельствами в пункте пропуска "Ягодин".

По словам генпрокурора, в 2021 году на основании собранных доказательств о подделке результатов тестов и документов о вакцинации 104 лицам уже сообщено о подозрении, в суд направлено 88 обвинительных актов.

Среди фигурантов, говорит Венедиктова, – мошенники, медики, представители лабораторий, аптек, турфирм.

"Я сейчас обращаюсь к тем, кто так или иначе причастен к "индустрии" и прошу остановиться, одуматься и все еще раз взвесить. Вас найдут и привлекут к уголовной ответственности. Я обещаю", – подчеркнула глава Офиса генпрокурора.

Венедиктова отмечает, что стимулирование вакцинации – не посягательство на права человека, а забота о здоровье и безопасности нации. "Публичный интерес всегда выше частного. В ситуации, когда без преувеличения вся планета под угрозой и речь идет о национальном иммунитете – и подавно", – считает генпрокурор.

Венедиктова продавцам и покупателям поддельных COVID-сертификатов: Вас найдут, я обещаю
Вадим Ребрина
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вакцинация сертификат Ирина Венедиктова коронавирус
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